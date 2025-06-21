Los rejones abren esta tarde la feria taurina de León

Los rejoneadores Sergio Galán, Dievo Ventura y Leonardo Hernández abren esta tarde la feria taurina de San Juan en León, en el primero de los dos festejos programados en el abono. Mañana domingo se celebra el festejo a pie. De momento los muchos aficionados del toreo a caballo que hay en la provincia disfrutarán de la actuación de una terna que ya es conocida en el coso del Parque, y que ofrece alicientes para todas las formas de entender esta disciplina.

El festejo comenzará a las 18.30 horas, y se lidiarán toros de Soto de la Fuente. Las taquillas de la plaza de toros estarán abiertas ininterrumpidamente a partir de las 10.00 horas de la mañana.

Abre el cartel de esta tarde el rejoneador madrileño Sergio Galán, que inició su carrera en 1998 y practica un toreo clásico y templado, en busca del temple y la ortodoxia en la ejecución de las suertes. En este concepto ha formado una cuadra que le ha permitido mantenerse en los puestos más destacados del escalafón durante ya más de dos décadas.

El torero portugués Diego Ventura lleva ya varios años llenando las plazas y triunfando con un toreo vibrante, que llega enseguida a los tendidos y que, a lomos de una cuadra que colabora con fuerza al espectáculo, le ha convertido en uno de los grandes ídolos de los aficionados. Tomó la alternativa en 1998, y cuenta muchas de sus actuaciones por puertas grandes. La popularidad de sus caballos llega a tal punto que los aficionados les conocen como las figuras del rejoneo que son.

Cierra la terna de esta tarde Leonardo Hernández, que al igual que Ventura es hijo de rejoneador y vivió desde la infancia el mundo del caballo y el arte del toreo. Tomó la alternativa en 2006 y domina con valor la técnica y el conocimiento del toro y las monturas, en un concepto clásico del rejoneo.

Los toros de Soto de la Fuente pastan en la localidad sevillana de Guillena, y son del encaste Juan Pedro Domecq. En ellos confían los rejoneadores para triunfar esta tarde.