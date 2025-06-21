Vecinos de Las Horcas exigen transporte interurbano

Los vecinos de la urbanización de Las Horcas se manifestaron el pasado jueves antes de la investidura del nuevo alcalde de Villaquilambre, para denunciar que llevan años sin transporte interurbano, ya que el autobús se queda a 1,6 kilómetros de sus viviendas. Piden ayuda al Ayuntamiento para que el balón no siga pasando de la Junta a la administración local y se resuelva. El nuevo regidor les dijo que sus puertas están abiertas. Ellos propusieron un microbús para no seguir "discriminados como los únicos del alfoz sin interurbano".