La Aemet prevé un cambio de tiempo para este sábado en León
Los vientos soplarán del sur y suroeste, flojos aumentando a moderados
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado cielos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos con tormenta en la provincia de León.
Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ascenso y las máximas en descenso. Oscilarán entre los 16 y 18 grados y lo 27 y 32.
Los vientos soplarán del sur y suroeste, flojos aumentando a moderados, con probables rachas ocasionales muy fuertes.