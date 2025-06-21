La Aemet prevé un cambio de tiempo para este sábado en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado cielos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos con tormenta en la provincia de León.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ascenso y las máximas en descenso. Oscilarán entre los 16 y 18 grados y lo 27 y 32.

Los vientos soplarán del sur y suroeste, flojos aumentando a moderados, con probables rachas ocasionales muy fuertes.