El caos municipal y el acecho de la policía abocan a un verano de bares sin terrazas

Los hosteleros critican que no les dan «tregua» cuando el problema lo tienen el Ayuntamiento

Editorial: Torpe y soberbio acoso a la hostelería

Leoneses y turistas se mezclan estos días de fiestas en las terrazas del barrio Húmedo para aprovechar el calor.

Leoneses y turistas se mezclan estos días de fiestas en las terrazas del barrio Húmedo para aprovechar el calor. Virgina Morán

Abigail Calvo
Publicado por
Abigail Calvo
León

Creado:

Actualizado:

En plenas fiestas de la capital leonesa y con el verano por delante, los hosteleros de León están en un sin vivir por los problemas que está generando la nueva ordenanza de las terrazas en la ciudad, sobre todo los del barrio Húmedo. No tanto por la nueva normativa, con la que los bares y restaurantes ya han cumplido presentando toda la documentación en el Ayuntamiento, si no porque la tramitación está paralizada a nivel administrativo por la falta de funcionarios y la Policía Local «acecha» a los establecimientos para que retiren las mesas y las sillas.

«Nos tratan como delincuentes, cuando es un problema del Ayuntamiento que nos repercute directamente a nosotros, que hemos cumplido con todo lo que nos han pedido», comenta un hostelero del Húmedo, quien lamenta que, además, estén viviendo esta situación en plenas fiestas y con la campaña de verano por delante, «cuando es la época en la que nosotros tenemos más actividad».

La nueva ordenanza se aprobó el 31 de mayo. Medio millar de establecimientos presentaron la documentación para adaptarse a ella, pero aún no saben nada del Ayuntamiento. El presidente de la Asociación de Hosteleros de León, Óscar García, considera que aprobar la ordenanza tan tarde ha sido «un despropósito» y remarca que, según les han apuntado, «los primeros expedientes en resolverse serán los de las terrazas que estaban en la calzada, después las que ocupaban aceras y, por último, las del casco histórico».

Y con este planteamiento y en este contexto, los hosteleros del barrio Húmedo están en un sin vivir con el «acoso» de la Policía Local a mayores. «Se presentan y te dan media hora para que levantes las mesas, las retires de la vía pública y las guardes. Les da lo mismo que haya clientes sentados», comentan los hosteleros, que critican duramente esta situación de vacío legal como consecuencia «del caos administrativo en el Ayuntamiento».

«Lo único que pedimos es un poco de permivisidad, como han hecho en otros ayuntamientos. Hemos presentado la documentación, lo que nos han pedido, pero el problema está en que el Ayuntamiento no avanza con los expedientes. En otras ciudades han permitido que, hasta que se resuelvan los trámites, los hosteleros mantengan sus terrazas cumpliendo con lo que marcaba la anterior ordenanza, pero aquí no, aquí la policía te obliga a retirar lo que tengas», señalan indignados los hosteleros, para añadir: «Hasta que no tienes la nueva autorización no puedes poner nada, y aunque le muestres a la policía toda la documentación que has presentado te hacen quitar la terraza y punto». Todo ello, teniendo en cuenta, además, las posibles sanciones a las que se enfrentan los hosteleros, que van desde los 750 a los 3.000 euros, como les explican los agentes policiales, que tras retirar las mesas bajas también exigen quitar las altas, pegadas a la fachada: «Si están cuando vuelva a pasar, os meto una multa», relata una de las responsables de un bar del Húmedo que le dijeron los policías.

Es en verano, con la llegada del buen tiempo, cuando los clientes quieren precisamente aprovechar el calor para disfrutar de una comida o una cena en una terraza, algo que esta campaña «puede quedarse en nada» ante la situación generada por la nueva ordenanza.

«No te dan tregua, nadie te da información y cuando acudes al Ayuntamiento a preguntar, además de responderte mal porque los funcionarios están agobiados, no te ofrecen solución alguna», añaden desde el sector. Incluso, el presidente de la Asociación de Hostelería de León remarca que han pedido al Ayuntamiento la posibilidad de solicitar una declaración responsable para trabajar, pero que tampoco ha sido posible, para poder encarar la temporada de verano.

Avalancha de peticiones que desborda a los funcionarios

Medio millar de hosteleros de León presentaron las solicitudes correspondientes para adaptarse a la nueva ordenanza, lo que desbordó los servicios municipales ante la falta de personal técnico y que tenían que hacer frente a la revisión de esos expedientes de los que un centenar ocupaban la calzada y 67 de ellas en plazas de la ORA. La entrada en vigor de la actual regulación también llevó consigo la presentación de 80 renuncias voluntarias y la clausura de alrededor de un centenar por diversos incumplimientos. Los hosteleros también se quejan porque muchos han hecho inversiones para adecentar sus espacios y ahora, con la nueva ordenanza, deberan eliminar algunos de esos elementos, «con lo que ha sido tirar el dinero a la basura». La última actualización de la normativa que afecta a las terrazas del sector de la hostelería se había realizado en 2009. Con la nueva, se incluyen detalles «que son esenciales como la regulación del uso del espacio público, el cumplimiento de medidas estéticas y el incremento del control que sobre estos establecimientos debe realizarse», como apuntaron desde el Ayuntamiento de León tras la aprobación de forma inicial en el pleno de mayo de la modificación de la Ordenanza Municipal de Terrazas y Elementos Auxiliares de Hostelería y Restauración. Entre las cuestiones que recoge la nueva normativa, las terrazas no pueden estar ancladas a la vía pública, se delimita el porcentaje del uso de la superficie en las plazas y las distancias a cualquier elemento urbano y, asimismo, regula la excepcionalidad y condiciones de la colocación de las mismas en la calzada. En las disposiciones generales de la norma también destaca que está regulado el uso de los calefactores.
