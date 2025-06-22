El caos municipal y el acecho de la policía abocan a un verano de bares sin terrazas

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

En plenas fiestas de la capital leonesa y con el verano por delante, los hosteleros de León están en un sin vivir por los problemas que está generando la nueva ordenanza de las terrazas en la ciudad, sobre todo los del barrio Húmedo. No tanto por la nueva normativa, con la que los bares y restaurantes ya han cumplido presentando toda la documentación en el Ayuntamiento, si no porque la tramitación está paralizada a nivel administrativo por la falta de funcionarios y la Policía Local «acecha» a los establecimientos para que retiren las mesas y las sillas.

«Nos tratan como delincuentes, cuando es un problema del Ayuntamiento que nos repercute directamente a nosotros, que hemos cumplido con todo lo que nos han pedido», comenta un hostelero del Húmedo, quien lamenta que, además, estén viviendo esta situación en plenas fiestas y con la campaña de verano por delante, «cuando es la época en la que nosotros tenemos más actividad».

La nueva ordenanza se aprobó el 31 de mayo. Medio millar de establecimientos presentaron la documentación para adaptarse a ella, pero aún no saben nada del Ayuntamiento. El presidente de la Asociación de Hosteleros de León, Óscar García, considera que aprobar la ordenanza tan tarde ha sido «un despropósito» y remarca que, según les han apuntado, «los primeros expedientes en resolverse serán los de las terrazas que estaban en la calzada, después las que ocupaban aceras y, por último, las del casco histórico».

Y con este planteamiento y en este contexto, los hosteleros del barrio Húmedo están en un sin vivir con el «acoso» de la Policía Local a mayores. «Se presentan y te dan media hora para que levantes las mesas, las retires de la vía pública y las guardes. Les da lo mismo que haya clientes sentados», comentan los hosteleros, que critican duramente esta situación de vacío legal como consecuencia «del caos administrativo en el Ayuntamiento».

«Lo único que pedimos es un poco de permivisidad, como han hecho en otros ayuntamientos. Hemos presentado la documentación, lo que nos han pedido, pero el problema está en que el Ayuntamiento no avanza con los expedientes. En otras ciudades han permitido que, hasta que se resuelvan los trámites, los hosteleros mantengan sus terrazas cumpliendo con lo que marcaba la anterior ordenanza, pero aquí no, aquí la policía te obliga a retirar lo que tengas», señalan indignados los hosteleros, para añadir: «Hasta que no tienes la nueva autorización no puedes poner nada, y aunque le muestres a la policía toda la documentación que has presentado te hacen quitar la terraza y punto». Todo ello, teniendo en cuenta, además, las posibles sanciones a las que se enfrentan los hosteleros, que van desde los 750 a los 3.000 euros, como les explican los agentes policiales, que tras retirar las mesas bajas también exigen quitar las altas, pegadas a la fachada: «Si están cuando vuelva a pasar, os meto una multa», relata una de las responsables de un bar del Húmedo que le dijeron los policías.

Es en verano, con la llegada del buen tiempo, cuando los clientes quieren precisamente aprovechar el calor para disfrutar de una comida o una cena en una terraza, algo que esta campaña «puede quedarse en nada» ante la situación generada por la nueva ordenanza.

«No te dan tregua, nadie te da información y cuando acudes al Ayuntamiento a preguntar, además de responderte mal porque los funcionarios están agobiados, no te ofrecen solución alguna», añaden desde el sector. Incluso, el presidente de la Asociación de Hostelería de León remarca que han pedido al Ayuntamiento la posibilidad de solicitar una declaración responsable para trabajar, pero que tampoco ha sido posible, para poder encarar la temporada de verano.