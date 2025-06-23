Necesaria implicación de los empresarios

Creado: Actualizado:

El argumentario que defiende la plataforma que reclama la recuperación urgente de la Vía de la Plata como eje fundamental de la Red Europea de Transportes que se diseña ahora (que recibe sus fondos ahora) acudió estos días al norte, a Asturias, para sumar apoyos que logren que las obras para poner en servicio esta histórica línea tanto para pasajeros como para mercancías se pongan en marcha en cuatro años y estén en servicio en 2035. Dentro de una década, y no de tres, como insiste en relegar el proyecto nacional ante Bruselas. Para entonces el oeste del país, con León enmedio, habrá perdido sus últimas oportunidades económicas, y por tanto demográficas.

Los defensores de la Ruta de la Plata como vía comercial básica (como ha sido durante un siglo y como puede reforzarse ahora, a través del corredor militar e industrial que prepara Defensa) han exigido en Pola de Lena la implicación empresarial. No puede ser de otra manera. Son los empresarios los que tienen que demostrar que un tren moderno en la Ruta de la Plata, de Asturias a Andalucía, es imán de industria, empleo, turismo y población. No hay mejor defensa de la infraestructura que se demanda de cara al futuro que el respaldo de quienes han de activarla económicamente. Es el momento.