Una cuestación tradicional que aún pide 'perras'

San Juan en León cuenta con una singular tradición. Un diálogo ficticio que se duplica así: ¡Una perra, una perra, una perra por San Juan!» «¡Si San Juan no come!», «¡Ya, pero gasta en pantalones!», esta retahíla la solían decir los niños el día 24 como un mantra para conseguir unas monedas que invertir en las fiestas. Ahora, la costumbre se mantiene gracias al grupo Tenada que revive la costumbre heredada y arraigada, como no puede ser de otra manera, en el marco de las fiestas de la capital leonesa. Una tradición que va a continuación de la misa que se celebra en la capilla de la Victoria para honrar al santo que celebra León junto con San Pedro.