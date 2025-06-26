Adif 'vende' que hará una acera en Azorín que existe

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Como en un diálogo de sordos, San Andrés reivindicó durante 15 años la construcción de unas aceras en el puente de Azorín que cruza las vías; el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se comprometió a ello en sucesivas ocasiones, la que parecía más seria, hace cinco años al hilo de las obras de permeabilidad para coser la fractura que causa al municipio el paso del tren, pero nunca llevó a cabo su promesa hasta que hace tres días anunció que las licitaba dentro de una partida de 6,5 millones que incluye también mejoras en una veintena de pasos superiores.

El caso es que el anuncio llega demasiado tarde, porque harto de esperar, el propio Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo optó por buscar fondos de otras administraciones para acometer una remodelación del puente que incluyera las solicitadas aceras para garantizar la seguridad a los peatones, ya que hasta este mes de mayo debían subir y bajar al lado de los quitamiedos por un mínimo espacio de medio metro de arcén separado sólo de los vehículos por la línea continúa blanca.

Así que la comunicación con el gestor parece la del teléfono escacharrado. Peticiones que caen en saco roto y anuncios en solitario cuando nadie los espera y cuando las obras ya están ejecutadas. Es más, como ocurrió con el subterráneo de Párroco Pablo Díez, que el Ayuntamiento rechaza por el temor a que se convierta en otro paso como Príncipe, que se inunda cada vez que llueve, y porque hipotecaría la solución del soterramiento que se reclama, Adif ha publicado notas públicas de su licitación en reiteradas ocasiones, aunque sin avances, como si lo hablado con los municipios no llega a quien acaba contratando.

Ahora, anuncia la ampliación del tablero del puente de Azorín, la impermeabilización, el refuerzo y limpieza de sus estructuras, la reposición del firme y la colocación de sistemas de contención como nuevas barandillas y vallas antivandálicas. Lo quiere dotar de nuevas aceras y de una adecuada iluminación, colocando barreras «new jersey» en mitad de la calzada para dejar dos carriles de circulación de vehículos e impedir que invadan el sentido de circulación contrario.

Y lo hace sin comunicación al Ayuntamiento y por tanto desconociendo que este año, atendiendo a la fuerte demanda vecinal, el equipo de Gobierno accedió a dotarles de un «camino» pintado de color verde y separado por bolardos en cada lateral del puente. La actuación ha redibujado el puente entre las glorietas de Donantes de Sangre y la Casa Consistorial sacrificando dos de sus cuatro carriles, uno en cada sentido, para ganar las aceras al mismo nivel. Así se ha borrado sin esperar a Adif la imagen de decenas de personas empujando un carrito de bebé o una silla de ruedas y sorteando los automóviles por las cuestas del puente.

El tramo ha quedado con un sólo carril en cada sentido para vehículos y un nuevo espacio de cemento pintado al lado para los paseantes y se financió con el Fondo de Cooperación Económica Local General 2024, desafíos demográficos a municipios con población superior a 20.000 habitantes, que aporta la Junta de CyL. Eso sí, Adif promete en ese mismo lote mejoras en Príncipe, pero no para evitar sus inundaciones, sino de estructura.