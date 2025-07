Álvarez Almeida: "La red de miles de bares es lo que nos hace diferente y atrae al turista extranjero"

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ha avanzado durante su participación en el quinto congreso de turismo que organiza Diario de León que con el verano en su apogeo parece que habrá buenos datos, “aunque seguimos reclamando que la gente venga al norte, porque tenemos muchas bondandes”

“En todos los países hay restaurantes con estrella Michelín, buenos restaurantes, playa, naturaleza.., pero no en todo el mundo hay esta red de bares y comercios de hostelería que nutren al turista en España. El extrnajero se acerca a una bodega en La Rioja, está un día, pero después quiere ver el pueblo y su cultura. Esto es lo que hace a España una potencia en el mundo, la red de miles de bares”, señala Álvarez Almeida, para apuntar que hay 308.000 establecimientos en España, de los que 266.000 son establecimientos de hostelería y 41.000 alojamientos. Todo ello da empleo a cerca de dos millones de trabajadores, el 1,8% del empleo, “el turismo es un sector que tira por España, pero tenemos que seguir trabajando”. A nivel nacional la facturación del turismo supera el 6,7% del PIB y en “Castilla y León, un 4,3% de la riqueza autonómica está ligada al turismo, estamos en la media, en esa línea de crecimiento que cuando hablamos de masificaciones entre comillas y turismofobia. Más turistas a España sí, a todas las zonas no; hay que regularlo, ver qué zonas pueden absorber más visitantes y aquí tenemos la España vaciada”. “Queremos más turistas para que los españoles podamos vivir mejor del turismo, crear empleo y riqueza y para que esta riqueza se convierta en algo bueno para el territorio, para que seamos los españoles los que podamos vivir mejor; si no fuera así, nos estaríamos haciendo un flaco favor”.

“La apertura de nuevos negocios ha crecido un 3,2% en el caso de los restaurantes, pero se ven más empresas mientras que cierran los autónomos, sobre todo en los pueblos, en las zonas más desfavorecidas cuesta tener establecimientos y no hay cambio generacional. Por eso hacemos hincapié en replantearnos esta cuestión para impulsar el emprendimiento en una zona como León”, dice Álvarez Almedia tras contextualizar con datos: en 2000 había 800.000 trabajadores, este año 1,8 millones, “no hay ningún sector que haya triplicado los datos de empleo. Cuando decimos que falta personal cualificado es por esto, porque la línea ascendente no ha permitido regenerar trabajadores: en 1999, entre 16 y 26 años había más de 7 millones, hoy, estamos 2024, en casi seis, se pierden casi 2 millones que antes se incorporarían a nuestro sector, porque antes que un chico trabajase en verano en la hostelería era algo normal, ahora es casi impensable.

El presidente de Hostelería España remarca que el número de autónomos decae, y es una tendencia que afecta principalmente a los bares de los pueblos. “En los ayuntamientos, en los municipios pequeños, donde hay bares por cada mil turistas ingresa 0, 58% e ingresa 0,56%, pero genera empleo y actividad. Un pueblo con turismo tiene otros más recursos como una farmacia y otros establecimientos”. Ahora hay 1.300 municipios sin bares en España, pero 2.700 que cuentan con uno. “La presencia de un bar proporciona la llegada de 20 turistas a la semana y entre 3 y 6 de ellos extranjeros. Queremos incidir en este dato, el que llega a España también por la cultura que le ofrecemos. Pero más allá, la hostelería tiene una importancia social; donde hay un bar se favorecen las relaciones sociales directas, se evita el aislamiento y da seguridad al entorno. Ahora trabajamos en un proyecto donde los servicios sociales de los ayuntamientos pequeños para los que viven solos en los pueblos. El que va todos los días a la misa hora a tomar el café y se sienta en la misma mesa, a los dos días que no va se detecta hay un riesgo y servicios sociales tiene que actuar. Estamos muy orgullosos de esta colaboración que demuestra la importancia de los bares en las ciudades, pero sobre todo en los pueblos”

Buenas perspectivas

“La previsión del sector es buena este año, la facturación superará la de 2024, pero no nos gusta hablar de este récord; nos gustan los récord de empleo, riqueza y pagar impuestas, menos, pero sí pagarlo, pero sobre todo del récord de calidad. La satisfacción que tiene el turista cuando repite y cuando lo hace es por esa relación calidad precio. Hay muchos restaurantes en todo el mundo, pero no esta red de bares, insisto. El Gobierno pretende cambiar el modelo de éxito y quiere cambiarlo con palos en la rueda. Tenemos un problema de falta de personal, de falta de personal cualificado, queremos gente formada. No tenemos alumnos en las escuelas, no conozco a nadie que con formación no encuentre un puesto de trabajo. Antes para ser camarero bastaba con la actitud, nadie sabía inglés, pero ahora es necesarios que sepan un idioma, se necesita, se requiere, porque hay cien millones de turistas extranjeros. Al Gobierno le pedimos una solución para que la gente se forme, relata, para concretar que ahora tampoco ayuda la escasa “política del esfuerzo” que azota a la juventud.

“Tenemos también el problema de las bajas de IT, en el sistema y a eso se suma la idea de bajar a las 37,5 horas semanales para el año que viene, las grandes corporaciones contratarán a ingenieros para hacer cuadrantes, pero en un pueblo con un bar de 5 trabajadores, tendrá problemas”, relata para añadir la siguiente reflexión: “Trabajar las 37,5 horas sí, no nos oponemos, pero el país está no está preparado para ello con una tasa de bajas de IT creciendo constatemente, con un crecimiento turístico… por lo tanto no es el momento y, si lo es, hay que pactarlo con los sindicatos. En los convenios de hostelería que se firman en España los sindicatos nunca han puesto 37,5 horas, no era una petición de los sindicatos, ellos nos pedían más vacaciones y cobrar más y más días de permisos…”, relata.

Las competencias en turismo las tienen las comunidades y los ayuntamientos. “El Gobierno sólo se hace cargo de la promoción, salvo las 37,5 horas, si un municipio crece los ayuntamientos y las consejerías saben en qué les puede ayudar el turismo y lo que más beneficia es el asociacionismo. Desde aquí hago un llamamiento a ello, unidos no para vender más, si no para buscar las mejores políticas. Por ejemplo, para unificar las ordenanzas de terrazas, porque ahora en cada ayuntamiento hay una diferente. Los hosteleres también tienen que asociarse para confrontar, poner las ideas sobre la mesa, porque la forma de crecer es bajo el diálogo y los ideales y el respeto”, dice Álvarez Almeida, para poner un último dato sobre la mesa: “En León la ocupación media hotelera es del 66%. Pensamos que está todo lleno, pero los datos no lo dicen así. Hay un cambio por hacer, se tiene que crecer, pero desde el diálogo, el respeto y desde los pueblos, hay que ayudar a los pueblos a que sigan creciendo”.