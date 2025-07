Ester Muñoz: “Voy a dar oposición sin cuartel al peor Gobierno de la democracia”

Llega sola, sin asesores, puntual, decidida, sin titubeos ni dudas. Enfrenta junto a Feijóo un gran reto. Es su mano derecha. Se refiere a él siempre como "el presidente Feijóo". No hay ni una sola vez que no lo haga. Se nota su premio en oratoria. Ester Muñoz, sin hache. Una máquina de contestar.

-Asume la portavocía del PP en el Congreso de los Diputados con una línea muy marcada ya por Gamarra y Tellado, incisiva, entrando en cuestiones personales, incluso familiares.

-Llego en un momento clave. Estamos en medio o en el final de una legislatura, no lo sabemos. Y tenemos que hacer frente al peor Gobierno de la democracia. No creo que nadie en el Partido Popular haya entrado en cuestiones personales de nadie, salvo cuando las cuestiones personales de alguien son de ámbito público. Que la mujer del presidente del Gobierno esté imputada ha dejado de ser una cuestión personal o familiar. Al PP se le exigen en estos momentos dos cuestiones: una, poner frente al espejo a este Gobierno, al peor Gobierno de la democracia, no pasar ni una, estar vigilantes, controlando, y dos, presentar una alternativa. Mi idea es seguir con esa con esa doble vía para llegar al Gobierno de España.

-Feijóo la ha elegido como su mano derecha, de hecho, se sienta a su lado en el Congreso de los Diputados, es en este momento la cara más visible del PP. ¿Le ha dado alguna directriz?

-No creo que sea la mano derecha del presidente Feijóo. Tiene un gran equipo en el que cada uno ocupamos una posición donde nos toca y nos corresponde. Y yo soy más de equipo que de manos derechas o de personas. Uno solo no llega a ningún sitio. La directriz es seguir con el control al grupo como estaba haciendo Miguel Tellado. Y oposición sin cuartel al peor Gobierno de la democracia.

-¿No le da un poco de vértigo ser la elegida para convertirse en el azote de Pedro Sánchez y su Gobierno?

- Da vértigo como cualquier nueva responsabilidad que he asumido en mi vida. Cuando me hicieron senadora a los 30 años, me dio vértigo. Cuando me hicieron delegada territorial de la Junta, me dio vértigo. El vértigo se pasa con trabajo.

-Feijóo acusó en el Pleno de la corrupción a Pedro Sánchez de ser “partícipe a título lucrativo de la abominable negocio de la prostitución” y mencionó expresamente las saunas gais del suegro del presidente…

-Era importante retratar a todo el mundo. Lo que intentó el presidente Feijóo no fue hacer una crítica, sino una crónica de algo que es realidad y que es verdad. Estábamos en un pleno hablando de la corrupción del Gobierno y del partido de Pedro Sánchez y el presidente se presentó allí delante de todo el mundo como la persona más honrada de España. Tuvo el cuajo de decirle al presidente Feijóo que él no podía hablar de dignidad política, cuando en los 30 años que lleva de política, y en los que fue presidente de la Xunta, ninguno de sus consejeros ha sido imputado absolutamente por nada. Lo que hizo fue ponerle ante su espejo. ¿Ha venido aquí usted a decir que va a abolir la prostitución cuando su Gobierno ha contratado prostitutas en empresas públicas, cuando cargos públicos a los que usted ha designado se han dedicado a contratar prostitución y cuando la familia de su mujer, en los pisos donde usted vivía, se pagaban con dinero que venía de la prostitución? Porque las saunas eran gais y las había que no lo eran y es verdad que no en todas las saunas gais hay prostitución, pero en esas precisamente sí. Relató lo que toda España conocía.

-¿Tienen ustedes pruebas de esto?

-De que se ejercía la prostitución hay sentencias. De cómo había mujeres prostituidas en algunos de esos locales que dependían de la familia de Begoña Gómez, algunas incluso estaban encerradas y drogadas para poder ejercer la prostitución, tenemos sentencias.

-Usted dijo que no hace falta que haya pruebas absolutamente de nada… Es abogada.

-El contexto de las frases son importantes. Me preguntaban si teníamos pruebas judiciales. Yo no estoy acusando a nadie de un delito, porque además la prostitución en este país es legal. Lo que está penado es obligar a alguien, lo que está penado es la trata. Por lo tanto, lo que se está denunciando no es una cuestión delictiva. Lo que se está cuestionando es una cuestión ética. Que en esas saunas se practicaba prostitución homosexual y prostitución heterosexual está probado. Lo sabe todo el mundo. Hay libros en los que se habla de cuánto costaba contratar sexo en la sauna, hay entrevistas en las que hablaba de cómo iban a la sauna a contratar sexo. Por lo tanto, eso es conocido y es sabido. Otra cosa es una cuestión judicial. No hacen falta pruebas porque no estamos en el marco de una investigación judicial. Lo que nosotros estamos diciendo es: ‘Tú no puedes venir a dar clases de ética y de moral diciendo que vas a abolir la prostitución cuando en tu Gobierno han contratado a prostitutas en empresas públicas y cuando tu familia se ha beneficiado, tú te has beneficiado de negocios en los que se ejercía la prostitución'. Es una cuestión ética, no jurídica.

-Entonces, siguiendo esa línea de razonamiento, ¿es partícipe a título lucrativo Isabel Díaz Ayuso de los negocios de su pareja y del dúplex en el que vive?

-Hay que distinguir. Todas estas cuestiones que se están investigando judicialmente suceden cuando la señora Ayuso y su pareja no estaban juntos. Cuando se ejercía la prostitución en locales de la mujer de Pedro Sánchez, vivían juntos y de hecho vivían en los pisos que le había comprado esas empresas a la señora Gómez. Son cuestiones completamente distintas.

-No parece que las encuestas avalen su estrategia. Ustedes no logran la mayoría absoluta y siguen dependiendo de Vox.

-Estamos por encima de los 150 escaños. Y el Partido Socialista empieza a estar por debajo de los cien. En este país la corrupción siempre ha hecho más daño a la derecha que a la izquierda. Siempre, históricamente. Ahí están los gobiernos de Felipe González. Y ahora, pese a todo lo que estamos conociendo, la izquierda sigue manteniendo a Pedro Sánchez. Después de la sentencia de Gürtel, de la moción de censura, hubo unas elecciones y nos quedamos en 66. Estar en 150 es un gran éxito y tenemos que seguir trabajando. Eso, junto con que conocer la verdad tiene que ser independiente de que haya encuestas o del rédito que saques de ellas.

-¿La investigación judicial contra el exministro Montoro por amañar leyes para beneficiar a a clientes de su despacho no les ha arruinado su estrategia?

-Es inevitable que a tu alrededor sucedan cosas. Es evidente que no nos ha gustado nada conocer esta investigación. Es verdad que todavía no hay nada demostrado, que estamos en la fase inicial de la investigación, a pesar de que lleva siete años investigando al parecer [con retranca]. Si alguien ha hecho algo que es ilegal y se demuestra, pues tendrá que ser condenado. Pero el presidente Feijóo ni formaba parte de ese Gobierno ni nombró a nadie de ese Gobierno y, por lo tanto, no tiene absolutamente ninguna responsabilidad con lo que pasaba hace diez años. Pedro Sánchez tiene toda la responsabilidad de haber nombrado al señor Ábalos, al señor Koldo, a Santos Cerdán que ahora está en prisión, al Fiscal General del Estado. El presidente Feijóo, que presidía la Xunta de Galicia, no tiene absolutamente ninguna responsabilidad de haber nombrado a nadie ni de haber formado parte del Gobierno en el que Montoro, supuestamente, si se prueba, hacía cosas que eran ilegales. Amañar o reformar leyes a cambio de contraprestaciones... ¿y qué es la amnistía si no es reformar leyes a cambio de impunidad? ¿O es que si el costo no es económico, entonces ya no es? En este país, el Gobierno de España, y está probado y demostrado, ha cambiado leyes a cambio de impunidad para presuntos delincuentes.

-Usted dice que no hay nada probado, tampoco en el caso de Pedro Sánchez, que todo está, como usted dice con Montoro, en investigación.

-Bueno, a diferencia de lo que pasa con Montoro, hemos escuchado muchos audios. De gente que había nombrado Pedro Sánchez hablando de prostitutas, de contratarlas, de amaños, de pagos. Todo eso lo hemos escuchado todos los españoles. En el caso de Montoro, todavía no se ha escuchado absolutamente nada. Yo creo que es una gran diferencia.

-¿Hacen ustedes diferencia entonces entre corrupciones?

-No. Es es más, es muy peligroso. La izquierda es muy ávida en esto de que lo importante no es el qué, sino el quién. Lo estamos viendo con el caso de los currículums, ¿no? Lo importante no es lo que pasa, sino quién lo hace. Para mí no. Para el Partido Popular no. La corrupción mancha a toda la clase política y mancha a gente honrada que dedica muchas horas de su familia, de su tiempo libre al servicio público.

-Dice que Feijóo está al margen de todo esto pero tiene en su equipo económico a asesores del núcleo de Montoro.

-Esto se ha publicado, pero yo necesito que alguien me diga algún asesor. La persona que lleva Economía en el Partido Popular hasta ahora era Juan Bravo y no formaba parte del equipo de Montoro. Y haber formado parte del equipo de alguien que se ha equivocado tampoco implica que tú hayas hecho algo malo.

Ester Muñoz, nueva portavoz del PP nacional y mano derecha de Feijóo.

-El PP ya no denosta un pacto con Vox. ¿Hay alguna línea roja?

-Muy claras. ¿Qué le pedimos a los españoles? Que nos den una mayoría suficiente para poder transformar España, para cambiar España. Si llegan las elecciones y los españoles deciden que no tenemos que tener una mayoría absoluta sino que quieren que pactemos con otras formaciones políticas tenemos dos líneas rojas: una clara que es Bildu. Con Bildu no se habla, no se pacta, no tenemos nada que hacer con gente que sigue justificando que se asesinase a personas por su forma de pensar. Y luego tenemos otra línea roja clara que es la Constitución y la ley. Si respetas la nación española, si respetas el ordenamiento jurídico, nos podemos sentar a hablar de mejorar la vida de los españoles. Esas son las líneas claras.

-Me refería a Vox.

-Nuestra línea roja es la ley y el ordenamiento jurídico y respetar la nación. Y a partir de ahí nos podemos sentar. Hace poco, Junts ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso para bajar los impuestos a los españoles y ha salido adelante porque Vox y PP hemos votado a favor. ¿Eso quiere decir que Junts y Vox están de acuerdo en cosas o que estamos de acuerdo Vox y PP? No. Eso quiere decir que hay una cuestión que es para mejorar la vida de los españoles y hemos votado a favor.

-¿Comparten las declaraciones y la visión sobre el trato que deben recibir los migrantes de este país?

-No comparto la visión de Vox de que todo inmigrante ilegal es un delincuente por el hecho de ser inmigrante ilegal y no comparto que todo inmigrante ilegal por el hecho de ser inmigrante ilegal es bueno. El PP está en contra de las deportaciones masivas, entre otras cosas porque es ilegal bajo la normativa española, pero también la europea. Y tampoco creemos en las regularizaciones masivas en las que cree el PSOE y la izquierda. Lo que creemos es, oye, si quieres venir a mi país, fenomenal, necesitamos inmigración, es evidente con las tasas de natalidad que tenemos. Tienes que venir a integrarte. Tienes que venir a aportar. Tienes que venir de forma responsable. Tienes que venir no a delinquir. Eso es lo que defiende el Partido Popular.

-Han prometido que cuando gobiernen, los migrantes irregulares y también los que viven de manera regular en este país sean expulsados si cometen algunos delitos. ¿Cuáles?

-Nos estamos refiriendo fundamentalmente a delitos graves, homicidios, violaciones, delitos que son realmente graves y escandalosos. España es un país acogedor, un país integrador en el que no ha habido prácticamente nunca problemas de integración entre todos los inmigrantes. Tenemos muchísima inmigración iberoamericana que está perfectamente integrada con nosotros. Ahora estamos en un fenómeno distinto. Los flujos migratorios no son como antes, tenemos muchísima más inmigración. El problema de la inmigración ilegal está afectando no sólo a España, sino también a toda Europa y, por lo tanto, hay que tomar medidas. Y en ese marco, yo creo que lo lógico es que si vienes a mi país y yo te acojo, te integras, formas parte, comprendes nuestra forma de entender, nuestros derechos fundamentales y nuestros valores cívicos. Si no estás de acuerdo y no los cumples, lo lógico es que te vayas. Todo desde un punto de vista penal.

-Algunas declaraciones no contribuyen a esa integración.

-En un estado de derecho, nadie se puede tomar la justicia por su mano. Nadie. También es responsabilidad del Gobierno garantizar la seguridad pública. Lo de Torre Pacheco pasa porque el ministro del Interior no mandó los efectivos necesarios de la Guardia Civil mientras estaba en Wimbledon tomando el sol. El Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir la ley y de que la gente esté segura. Si ambas cosas se cumplen, las cosas van bien. Cuando ambas cosas no se cumplen, las cosas van mal.

-El PP presenta estas medidas como si se tratara de una reforma cuando ya están recogidas en la ley. ¿Se sienten empujados por Vox?

-Nos sentimos empujados fundamentalmente por el Gobierno porque, como efectivamente dice, está recogida en la ley, pero en nuestro país no se cumple la ley. Ese es el problema, que el Gobierno no cumple la ley de Inmigración y de Extranjería. Gente poco fascista como el primer ministro británico, que es socialista, está tomando medidas. El anterior canciller alemán, Scholz, que tampoco era precisamente un fascista, también tomó medidas para endurecer los criterios contra la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque estamos ante un fenómeno migratorio que no se había producido hasta ahora. Y la respuesta de Pedro Sánchez es abrir todavía más las fronteras, lo cual facilita que mafias que trafican con vidas de humanos estén haciendo su agosto. El Gobierno no cumple leyes, ni pide ayuda a Frontex, ni pide ayuda a la Unión Europea, ni ha alertado sobre la situación extraordinaria que se vive en Canarias. Ha cumplido la ley con los menores que tiene hacinados en Canarias por la advertencia del Tribunal Supremo. Su única respuesta es imponer que vayan migrantes, o sea, menores no acompañados a las comunidades autónomas, no a todas, eso sí. Al País Vasco y a Cataluña no. ¿Eso no es racismo? El Partido Popular lo que dice es que hay que cumplir la ley, que para eso está.

-Los flujos migratorios también los sufrieron los gobiernos del PP.

- Por supuesto. Y sólo hay que mirar las cifras para ver que nunca tuvimos unos problemas y unas mareas de inmigración ilegal como las que estamos teniendo porque se tomaron medidas y porque se puso Frontex y porque no se hicieron llamadas de aquí puede venir todo el mundo y vamos a hacer regularizaciones masivas. Insisto, cualquier persona que lea esa entrevista, que vaya a los datos oficiales y verá que los grandes picos de entradas ilegales se produjeron con el señor Zapatero y con el señor Sánchez, no con el Partido Popular.

-¿Siguen sumando por si les salen las cuentas para una moción de censura o no valoran ya ni siquiera esta posibilidad?

-Es una herramienta que tenemos y que en algún momento igual se puede utilizar, pero en estos momentos las cuentas no salen.

-El PNV habla de una mayoría negativa. La vicepresidenta, Yolanda Díaz, ha reconocido que que ve en el Congreso una mayoría destructiva pero dice que tienen margen para seguir gobernando.

-La ha habido toda la legislatura. La única mayoría positiva ha sido para investir a Pedro Sánchez presidente. Dice la señora vicepresidenta: ‘Vamos a seguir gobernando’. Mentira. Gobernar es presentar presupuestos, es traer reales decretos que salen adelante, es transformar, y aquí lo único que hacen es resistir. No están haciendo nada de las grandes leyes que traía el Gobierno, como la ley de familias, como la reforma laboral para bajar los horarios... no ha podido traer nada porque no cuenta con una mayoría parlamentaria. España es una democracia parlamentaria. El Gobierno se sustenta en el Parlamento y si tú no tienes una mayoría parlamentaria que te permita llevar a cabo todos tus proyectos, lo que tienes que hacer es convocar elecciones. Y en estos dos años no hay pleno en el que no tengan una derrota. La mayor ley que tiene un gobierno son los Presupuestos Generales porque ahí lo que le dice a la Cámara y a los españoles es 'este es el dinero que ingreso, este es el dinero que voy a gastar y cómo lo voy a gastar'. Han sido incapaces de tenerlos. Es la primera legislatura que no cuenta con sus Presupuestos propios. Es una legislatura muerta que sólo sirve para que Sánchez pueda controlar las instituciones y defenderse judicialmente de todos los casos que tienen su familia y su Gobierno.

-Ustedes también tienen comunidades autónomas en esta misma situación y siguen gobernando.

-La situación no es la misma, porque no hay una sola comunidad del Partido Popular que no tenga un Presupuesto aprobado esta legislatura. Todas las comunidades autónomas del Partido Popular, al menos, han aprobado un Presupuesto esta legislatura. El presidente Sánchez no.

-Los tienen prorrogados, como el Gobierno central.

-Pero se ha aprobado en esta legislatura al menos uno. Algunos han entrado en fase de prórroga y otros se están aprobando. Valencia ha aprobado, Baleares ha aprobado, Murcia ha aprobado esta misma semana. Es decir, no es verdad.

-Castilla y León no.

-Castilla y León no, pero el presidente Mañueco ha aprobado tres presupuestos esta legislatura. Y además, nos vamos avocando a elecciones y no quedan por delante dos años como le pasa al presidente Sánchez. De situación parecida, nada de nada.

-Tellado ha dicho que ustedes están más cerca de Vox que del PNV. Pero, ¿pactarían con los nacionalistas vascos un gobierno?

-Pues dependerá si lo que pactemos está dentro de la ley y de la Constitución. ¿Por qué el presidente Feijóo, a pesar de ser el presidente más votado de las elecciones de 2023, no llegó al Gobierno? Pues porque no le podía prometer a Puigdemont una amnistía, que era lo que quería. Otros sí. Sánchez en campaña dijo que no habría amnistía porque era inconstitucional y 24 horas después la amnistía ya era constitucional. ¿Por qué? Porque, como él dijo, tenía que hacer de la necesidad virtud. Nosotros no. Podremos pactar con el PNV si los pactos a los que llegamos son para mejorar la vida de los españoles, si son para llevar a cabo cuestiones inconstitucionales, pues no.

-¿Y con Junts?

- Exactamente lo mismo. Le he puesto un ejemplo antes, hemos aprobado hace recientemente una iniciativa parlamentaria para bajar los impuestos y la ha aprobado Junts, Vox y PP. ¿Era algo bueno para los españoles? Sí. ¿Estaba dentro de la ley? Sí. ¿Podremos pactar con Junts? Si lo que se pacta está dentro de la ley y de la Constitución, sí. Si lo que nos vuelven a pedir es algo que está fuera de nuevo de la Constitución, pues no. Pero es que esto no es una promesa, es que ya lo hemos hecho. Feijóo no es presidente porque no ha dado una amnistía.

-Pero una amnistía no está fuera de la Constitución ni de la ley. Lo dice el propio TC.

-En realidad sí, y de hecho, el TJUE ya ha dicho que es una autoamnistía y que realmente no es buena ni forma parte del Estado de Derecho.

-Se ha hecho una consulta al TJUE, no es una decisión firme.

-Vamos a ver efectivamente qué dice el TJUE, pero hacia donde va encaminado todo va hacia ahí. Pero le voy a decir algo. Todos los ministros de Sánchez hasta el 23 de julio decían que era inconstitucional, incluido él. Hay multitud de hemeroteca. Magistrados que están ahora mismo en el Constitucional dijeron que era inconstitucional y ahora han dicho que es constitucional. Que la amnistía, que el Gobierno, que el Estado español tenga que pedir perdón a alguien por dar un golpe al Estado a cambio de siete votos no es legal ni constitucional, lo sabe todo el mundo.

-Usted ha dicho en una ocasión que no se reuniría con Puigdmeont en Waterloo. ¿Dónde lo haría?

-Puigdemont es un prófugo de la justicia y si pisa suelo español tendrá que ir a la cárcel. Por lo tanto, sería difícil que yo me pudiera reunir con él. Yo lo que he dicho es que se puede hablar con Junts, que es el partido de Puigdemont, en el ámbito parlamentario, como ya hemos tenido reuniones para hablar de cosas que mejoren la vida de los españoles.

-¿Es necesario tener una titulación para estar en política?

-Bueno, jurídicamente no. Y además yo creo que la base de la democracia es que cualquier español pueda elegir y ser elegido, y esa es la base de la democracia. Lo que creo es que la gente con vocación de servicio público tiene que servir lo mejor posible a los ciudadanos y cuatro años después, si los ciudadanos entienden que lo has hecho bien, te volverán a elegir y si no, no.

-Entonces, ¿por qué se falsean tanto los currículums, como Noelia Núñez, si no son necesarios los títulos?

-Bueno, tenemos el caso de Noelia Núñez... Recientemente también el de la delegada del Gobierno de Valencia que decía que tenía dos licenciaturas y no tenía ninguna. El presidente del Gobierno tuvo que quitar un máster que no era tal de su currículum… Probablemente hay un exceso de ‘titulitis’ en nuestro país. Creo que a veces pagamos errores de juventud. Inseguridades. Crees que si tienes una titulación eres más que los demás y probablemente sean pecados veniales de juventud, de vanidad, muchas veces inseguridad.

-¿Será aplicable esto a todos, no?

-Vuelvo a decir, yo no distingo el qué del quién.

-Hablan muy poco de economía. ¿Es porque los datos no les dan la razón?

-Sí hablamos de economía y tenemos a Juan Bravo preguntando todos los días. Los datos sí nos dan la razón. Nosotros no manipulamos datos para que digan lo que queremos. Por ejemplo, acaban de salir los datos de paro y el Gobierno diciendo 'por primera vez tenemos 22 millones de personas trabajando'.

-¿Lo desmienten ustedes?

-Es una verdad a medias. Porque si donde antes trabajaba uno ahora trabajan tres, hay más personas trabajando, pero el trabajo es peor, ¿no? Menos horas trabajadas, de peor calidad y sigue siendo un trabajador pobre. Tenemos más contratos, obviamente, pero de peor calidad. Cuando uno va a los datos de empleo se da cuenta de que de cada diez contratos, ocho son temporales. Cuando uno va a los datos de empleo se da cuenta que el trabajo cada vez es más precario. Cuando uno va a los datos de empleo se da cuenta que cada vez hay más multiempleado. Aquí hay datos que son objetivos, que todo el mundo ve. Los salarios no han mejorado con respecto a hace 20 años. La capacidad económica de las familias no ha mejorado. A la gente le sigue costando ir a la compra. Dos de cada tres españoles no se puede ir de vacaciones porque no les llega el dinero a final de mes. La gente no se puede comprar casas. Empieza a pasar que la gente no se puede alquilar una casa en muchas grandes ciudades, aquí en León los pisos están a 600, 700, 800 euros el alquiler con sueldos de 1.500. La vida real de las personas, su economía, no ha mejorado. Ahora, que las cifras macro del Gobierno se puedan maquillar para que parezca que vamos como un tiro... ¿Un país en el que la gente no se puede ir de vacaciones va como un tiro? Eso no es un país de primera. Un país de primera es en el que los salarios medios suben y la gente tiene más capacidad para gastar y para ahorrar. Un país en el que cada vez hay más gente cobrando el ingreso mínimo vital es un país que no tira.

-La economía española crece, lo reconocen todos los organismos internacionales. Y lo hace muy por encima de la media de la Unión Europea.

-Si yo tengo una nómina y pido dos hipotecas y me las conceden, mi economía también crece. A base de deuda. Si yo tengo una nómina y me pongo a trabajar en otro trabajo y en mi casa entran dos sueldos, son netos para mí. De las dos maneras mi economía crece, pero no crece igual. Una a base de deuda y la otra a base de productividad. España se endeuda 800 millones de euros al día. Eso lo vamos a tener que pagar antes o después. España crece, sí, pero con trampas, a base de deuda, no a base de productividad.

-La deuda también ha bajado.

-Ha bajado el nivel de endeudamiento, no la deuda. Antes nos endeudábamos diez, es un ejemplo, y ahora nos endeudamos ocho pero seguimos endeudando. Es otra trampa.

Ester Muñoz durante la entrevista.

-“Otro año que voy a votar a Israel sin haber escuchado la canción”. Lo escribió usted en en Twitter, en X, sobre Eurovisión. Vistas las imágenes de Gaza con niños famélicos, personas muriendo de hambre, la ayuda humanitaria pudriéndose al sol, que se utilice el hambre como arma de guerra, ¿no se replantea nada?

-Este es otro ejemplo de descontextualizar las cosas y de poner en el mismo rasero mi tuit, que fue previo a Eurovisión, con el hambre y lo que está pasando en Gaza. Lo que está pasando en Gaza es terrible. Y es imposible no se le parta el alma a todos viendo las imágenes que estamos viendo. Es evidente que esa guerra tiene que parar. Y es evidente que Hamás es uno de los principales responsables de lo que está pasando en Gaza y lo que debería hacer es devolver sanos y salvos, a ser posible en vez de en trozos, a todas aquellas personas que tiene que sigue manteniendo secuestradas. [Hace una pausa ligerísima y se esfuerza en aclarar el tuit, casi como si lo estuviera reescribiendo]. Además el tuit lo escribo cuando Televisión Española, que es una cadena pública de todos, decide que va a vetar a una víctima del funesto atentado que hubo en Israel. La persona que se presenta por Israel es una mujer que estuvo en aquel famoso concierto, fue herida, se estuvo haciendo la muerta durante horas para que no la mataran, escuchando cómo asesinaban a sus amigos, y la cadena pública de mi país entiende que hay que vetar a esa mujer. En ese contexto es en el que yo digo que voy a votar a Israel sin ver la canción, porque la canción era lo de menos, pero a mí no me parece que mi país tenga que vetar a una víctima del terrorismo.

- No la vetaron...

-Nadie utilizó mi tuit ese día. Curiosamente lo hicieron cuando empezaron a salir casos de corrupción el día después de Eurovisión y el Gobierno decidió que tenía que ser el tema central del día. Yo defiendo que a una mujer víctima del terrorismo no se la puede vetar, no justifico lo que se está haciendo en Gaza. Y me parece profundamente injusto. Sé dónde toreo y sé que nunca se va a tener en cuenta la objetividad de mis palabras, que siempre se van a trocear, siempre se van a malinterpretar, esto yo ya lo he vivido, lo sé. No se puede cancelar a una víctima del terrorismo de Hamás y eso no significa que estés a favor de lo que está pasando Gaza. No es incompatible. Me niego a que todo sea bandos, me niego a que todo sea polarizante, me niego, me niego, me niego.

-¿Pero ustedes creen que hay que actuar y frenar a Israel o no?

-Nosotros lo que creemos es que existe el derecho internacional de los conflictos y que los países que somos democráticos tenemos que cumplirlo, entre ellos Israel. Yo también entiendo que Israel tiene muy difícil luchar contra una banda terrorista que no es democrática, a la que no le importa poner bombas debajo de hospitales, a la que no le importa matar de hambre a su población y que los alimentos que llegan no se distribuyan. El PP ha pedido que pare la guerra y ha pedido que se sea muy vigilante con las normas internacionales. Para eso están los derechos internacionales, para eso están las normas internacionales de conflictos armados, que están bien regulados. Ahora bien, yo también comprendo que es muy difícil luchar contra una banda terrorista, contra un grupo terrorista que lo primero que hace es ir contra su propia población y usar la propaganda para ganar. Me resulta difícil simplificar y un tuit a veces es simplificar demasiado.

-Pero lo que describe usted no es exactamente la realidad que se está viviendo en este momento en la Franja, con uno de los ejércitos más potentes del mundo frente a una población desarmada…

-Hemos visto todos también propaganda de Hamás que luego se ha demostrado incierta, como aquella que empezaron a decir que se había bombardeado un hospital y al final resultó ser una bomba de Hamás que explotó dentro del propio hospital. Hamás lanza aquel 7 de octubre porque Israel estaba llegando a pactos con otros países árabes del entorno y no les interesaba, no sólo a Hamás también a otros países, que Israel llegase a acuerdos con países de corte árabe del entorno. Y por eso revienta aquellas negociaciones con aquel deleznable atentado. Lo que todos queremos es que la guerra acabe, por supuesto. Y es muy fácil, lo que tiene que hacer Hamás es devolver a todos los rehenes que tiene secuestrados.

-¿Usted cree que la ONU no refleja lo que pasa en la Franja de Gaza cuando habla de que son cadáveres andantes...?

-Si es que nadie niega que lo que está pasando es un desastre. Como en otros países del mundo, como en Nigeria, como en otros muchos sitios donde hay conflictos armados que son un desastre. Pero esto lo empieza Hamás. Esto no lo empieza Israel. Y Hamás lo puede terminar. Lo que tiene que hacer es devolver a los rehenes y no lo hace. Yo creo que cualquiera que vio aquel circo que montó con los féretros de una madre y sus hijos jaleando con música, grabándolo para que lo viera todo Israel, con todos los cuerpos mutilados dentro, yo no he visto a Israel hacer eso. El principal responsable de lo que está ocurriendo en Gaza es Hamás. A mí se me pone la piel de gallina cuando veo a Hamás agradecer a mi Gobierno. Yo no me sentiría nada orgullosa de que un grupo terrorista me felicitase absolutamente por nada.

-Lo ha hecho con Macron que acaba de decir que va a reconocer, como lo hizo ya España hace meses, el Estado palestino.

-¡Pero si los primeros que no quieren el Estado palestino y el Estado de Israel, la solución de los dos estados, es Hamás!

-¿Apoyarían la expulsión de todos los palestinos de la Franja de Gaza, como propone Israel, o el plan de Trump para convertir la Franja en un resort?

-No creo que haya que expulsar a nadie de su territorio. Lo que hay que hacer es bajar los decibelios e intentar llegar a un acuerdo y que haya paz en la zona. Hay que cumplir las normas internacionales. Pero insisto, el responsable de todo lo que está pasando es Hamás, que es quien inicia todo esto y es quien tiene en su mano pararlo.

-Ustedes aluden continuamente a ETA. ¿Está o no disuelta la banda, en su opinión?

-La banda terrorista está disuelta pero lo que no está disuelto es que hay gente que formaba parte de ETA, condenada, como Otegi, que milita en partidos políticos que defienden lo mismo que defendía ETA y que a día de hoy sigue justificando muchas de las cosas que hizo ETA. En las últimas elecciones municipales, Bildu llevaba en sus listas a gente con delitos de sangre. Es decir, ETA como tal no mata, pero sigue habiendo gente defendiendo y justificando lo que hacía ETA.

-Pero se les pedía que fueran a la vía política.

-Están en la vía política, sí, claro, justificando que se asesinaba a compañeros míos y a guardias civiles y a militares y a gente que no pensaba como ellos. ¿La vía política es justificar que se mate a alguien porque no piensa así? Para mí no. A mí me parece inconcebible que se pueda justificar matar a alguien porque no piensa como tú. En el Parlamento yo tengo ahí sentada a una señora que era directora de un medio que señalaba públicamente en su medio a objetivos para asesinar. Y esa señora sube a la tribuna a dar lecciones de dignidad y de periodismo libre. ¿Qué quiere que le diga? Pero en este país, la izquierda puede hablar del franquismo, decir que Franco vive pero no se puede hablar de ETA. Es curioso. Es curioso que el franquismo viva, que Franco viva, pero que de ETA no se pueda hablar. ¿Por qué? Ah, porque es que la izquierda ha tenido que pactar con ellos. Claro, entonces ya no, ya les hemos blanqueado. Pues no. Pues no. Y mientras haya crímenes sin resolver, que no ayudan a resolver, mientras siga habiendo gente que justifica que se haya asesinado a personas por su forma de pensar vamos a seguir hablando de ETA. Y no se va a borrar. Y no me parece de recibo que en el País Vasco, en los institutos, no se estudie lo que hizo ETA. Porque de la misma forma que yo hace 20 años me examiné de Selectividad y me examiné del franquismo, porque todo el mundo tiene que conocer lo que fue la dictadura y lo que se vivió en este país, la gente también tiene que saber lo que fue ETA y que hubo mucha gente en esta en este país que murió y dio su vida porque otros podamos ser libres. Y yo entiendo que la izquierda no quiere que hablemos de ETA porque ahora son sus 'compis'. Pero mire, no.

Ester Muñoz posa en la Redacción del Diario de León.

-¿Ha dejado usted la presidencia del PP en León por voluntad propia?

- Evidente. Tengo unas responsabilidades que me impiden estar entre semana en León y, por tanto, sería una irresponsabilidad por mi parte no dedicarle al Partido Popular de León el tiempo necesario, teniendo en cuenta que nos encaminamos a un proceso a un proceso electoral autonómico. Por lo tanto fui yo la que decidió dar un paso atrás.

-No consiguió unir al partido en León y la herida sigue abierta.

-Los balances hay que hacerlos con los datos. El Partido Popular venía de ser un partido perdedor, habíamos perdido todos los procesos electorales anteriores, fracturado, dividido completamente, con guerras completas en el que había gente que incluso tenía miedo. Yo llego y creo que hay una época de calma. Pongo al partido en marcha para las elecciones municipales y en el año 2023, el PP vuelve a ser el partido más votado de la provincia. Tenemos más concejales que el Partido Socialista. Tenemos más diputados provinciales. Dos meses después hay elecciones generales y el Partido Popular de León es el partido mayoritariamente votado por los leoneses en una lista que yo encabezo. Subimos de los cien mil votos. No hay ningún partido que lo tenga en León. Un año después hay elecciones europeas y el Partido Popular de León saca el 41% de los votos. Es decir, que mientras yo he sido presidenta, el PP ha vuelto a ganar elecciones y sus resultados han ido 'in crescendo'. Y tres, ha habido una paz institucional y una paz en el partido que no había habido hasta entonces. ¿Que ha habido gente que ha querido públicamente manifestar alguna desavenencia, que ha habido gente que en lugar de mirar por el proyecto ha mirado por sus intereses particulares? Sí. Y a pesar de eso el partido ha funcionado. Y a pesar de eso, el PP de León es un partido ganador. Con ese 41% que he dejado yo en las elecciones europeas, el partido está profundamente preparado para ser el partido ganador en las próximas elecciones autonómicas.

- Le preguntaba por su gestión interna.

-Hubo una guerra en la Diputación que plantearon algunos cargos públicos del partido, ellos sabrán por qué. Y se tradujo en que a pesar de que tenemos más diputados provinciales que el Partido Socialista, no se pudo alcanzar la presidencia de la Diputación. Por cierto, yo en esas negociaciones no estuve. Nada que no haya pasado en el PSOE, nada que no haya pasado en otros partidos y, por lo tanto, le doy la importancia justa. Lo importante es que bajo mi presidencia, el Partido Popular de León vuelve a ser un partido ganador, es el partido más votado de esta provincia, es el partido que mejor resultados ha sacado y, desde luego, hemos dejado atrás la época en la que el PP de León perdía las elecciones.

-¿A qué se enfrenta el consejero Suárez-Quiñones?

-Tiene un partido infinitamente más tranquilo del que yo recibí. Recibe un partido ganador. Y tiene por delante unos meses para reactivar al PP de León para que vuelva a ser un partido ganador en las próximas elecciones autonómicas. Tiene todos los mimbres para para poder sacar esos seis procuradores. Y como, y me adelanto ya, es un gran gestor y volverá a liderar la lista a las Cortes, el PP de León podrá volver a ser una fuerza imbatible en esta provincia.

-La primera medida tras su nombramiento como portavoz nacional del PP fue una Proposición No de Ley en la que reclamaba reactivar proyectos que son importantes para León. ¿Alguna noticia?

-Lo que le he planteado al Parlamento es que durante siete años el Gobierno de España ha estado prometiendo distintos proyectos en mi provincia y no ha traído ninguno. Todos hemos visto aquí a los ministros de Sánchez como en una feria de Euromillones prometer y prometer y no ha llegado absolutamente nada. Yo lo que planteo al Parlamento es: obliguemos a Sánchez a cumplir con mi provincia lo que ha prometido.

-Son reivindicaciones viejas para León. Su partido gobernaba.

-El Partido Popular, cuando gobernó, trajo muchas cosas a León, entre otras el AVE. Ahora estamos exactamente igual que hace siete años. Hay cosas que al PP se le quedaron en el tintero pero no se ha hecho nada. Ahí está el ejemplo de San Marcos. El Gobierno de España ha abandonado a esta provincia y la única que está haciendo inversiones en ella es la Junta de Castilla y León.

-Tendrán ustedes preparadas ya las 100 primeras medidas de gobierno...

-Lo primero que hay que hacer es volver a blindar el Estado de Derecho. Este Gobierno ha ido eliminando contrapesos, ha ido eliminando la división de poderes y el Constitucional. El constituyente nunca jamás pensó que la principal amenaza al Estado de Derecho vendría del Gobierno de España. Va a haber varias derogaciones. Para empezar la amnistía. No puede ser que quede un rastro en el ordenamiento jurídico español de que los españoles le pedimos perdón a la gente por dar un golpe al Estado. Y el presidente Feijóo también ha dicho que va a derogar la Ley de Memoria Histórica entre otras cosas porque esa ley se ha redactado y se ha pactado con gente que sigue justificando los asesinatos de ETA.

-Dígame, ¿es legal y legítimo el Gobierno de Pedro Sánchez?

-Es legal y legítimo. Lo que es ilegítimo es llegar al Gobierno a través de una compraventa de impunidad penal a cambio de votos.

-En siete años de gobierno de Pedro Sánchez, ¿no hay nada que salvar?

- … [silencio]

- Sí. Claro que habrá cosas que salvar.

- ….

- [Piensa. Es prácticamente la única respuesta en la que se toma una pausa]. Hicimos una reforma constitucional conjunta para que se dejase de llamar discapacitados a las personas que tienen capacidades especiales. Se ha hecho una reforma del Consejo General del Poder del Poder Judicial en el marco de la Unión Europea… Pero es muy difícil encontrar cosas buenas porque es que se ha saltado todos los límites. Pedro Sánchez está encabezando el 'procés', es el líder del 'procés' desde España. Pedro Sánchez ha quitado el delito de sedición del Código Penal cuando él dijo que lo agravaría. Pedro Sánchez ha rebajado el delito de malversación de caudales públicos, que es uno de los delitos de corrupción más graves que hay en nuestro país, para decirles a los independentistas que si lo vuelven a hacer, las penas serán menores. Pedro Sánchez dijo por activa y por pasiva ante toda España que la amnistía era inconstitucional. Que los indultos sí, porque el indulto era 'te perdono' pero que la amnistía no podía ser porque entonces era el Estado el que tenía que pedir perdón a los que habían cometido los delitos. Y hubo amnistía. Pedro Sánchez ha colonizado todas las instituciones. Pedro Sánchez ha colocado a un Fiscal General del Estado que está imputado. Pedro Sánchez ha dicho que no hace falta gobernar con el Parlamento. Pedro Sánchez no trae Presupuestos. Pedro Sánchez ha pasado todas las líneas, incluidas las suyas propias. Es una persona amoral, profundamente. La palabra dada no vale para nada. La legalidad y el ordenamiento jurídico sólo valen a su propio interés. Cualquier nimiedad que haya podido ser buena lo tapa porque ha puesto en riesgo nuestro Estado de Derecho, los valores en los que nos hemos criado y en los que hemos crecido. Si no impera el imperio de la ley para todos, ¿qué nos queda a la gente de base? Los poderosos vuelven a tener poder. Otra vez volvemos al estado feudal en el que el señor perdona a quien considera oportuno, en el que no sabes por qué puedes ser juzgado. Es que eso es lo que ha traído Pedro Sánchez a cambio de mantenerse en el poder. Y por tanto, me cuesta mucho encontrar cosas buenas, porque aunque las hubiera, están tapadas por toda la inmoralidad que nos ha traído.