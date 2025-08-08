La glorieta de Ribaseca dará fluidez al tráfico

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León continúa reforzando su compromiso con la mejora de la seguridad vial y la modernización de las infraestructuras viarias autonómicas mediante actuaciones clave como la recientemente finalizada en la intersección entre la CL-622 y la N-630, en el término municipal de Ribaseca, en León. «Intervenciones como esta son fundamentales para garantizar una circulación más segura y fluida, especialmente en puntos con alta densidad de tráfico y riesgo de siniestralidad», destacó el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, durante su visita a la nueva glorieta, que que facilita todos los movimientos con mayor seguridad y mejora la fluidez del tráfico. El proyecto ha contado con 638.259,35 euros.