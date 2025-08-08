Desaparecida una joven en San Andrés del Rabanedo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Plataforma de SOS Desaparecidos ha publicado durante la mañana de este viernes la desaparición de una joven de 16 años que responde al nombre de Nazareth G. J.

La joven desapareció el pasado miércoles, 6 de agosto en San Andrés del Rabanedo. Se considera una persona vulnerable y la describen como una mujer de 1,60 metros de altura, complexión gruesa, cabello pelirrojo oscuro y ojos marrones.

Se pide la colaboración ciudadana para localizarla y el número 868 286 726 o la dirección de correo electrónico info@sosdesaparecidos.es para cualquier información.