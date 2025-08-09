León entra en alerta por altas temperaturas
Los termómetros rozarán los 40 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta por altas temperaturas en León debido a la ola de calor que afecta al conjunto del país, y que en la provincia afectará especialmente a la Cordillera Cantábrica, y la comarca de El Bierzo con temperaturas máximas entre los 36 y los 38 grados.
Asimismo, las mínimas también registrarán una subida, oscilando entre los 16 grados previstos en Villablino y los 21 en Ponferrada.
Por otra parte, se prevé cielo poco nuboso con nubosidad de evolución con vientos variables y flojos.