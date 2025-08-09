Diario de León

León entra en alerta por altas temperaturas

Los termómetros rozarán los 40 grados

El termómetro de Guzmán alcanzó los 42º

El termómetro de Guzmán alcanzó los 42º

Redacción
León

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta por altas temperaturas en León debido a la ola de calor que afecta al conjunto del país, y que en la provincia afectará especialmente a la Cordillera Cantábrica, y la comarca de El Bierzo con temperaturas máximas entre los 36 y los 38 grados.

Asimismo, las mínimas también registrarán una subida, oscilando entre los 16 grados previstos en Villablino y los 21 en Ponferrada.

Por otra parte, se prevé cielo poco nuboso con nubosidad de evolución con vientos variables y flojos.

