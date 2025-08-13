El Subdelegado del Gobierno agradece la participación de todos los medios para luchar contra el fuego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón,

ha agradecido tras la reunión del Cecopi la labor de todos los efectivos que trabajan en la extinción de los incendios forestales en la provincia, destacando el esfuerzo de la Guardia Civil, Policía Nacional, medios del MITECO (BRIF), UME y bomberos autonómicos.

Ademas ha recordado que hoy, la Guardia Civil ha procedido al desalojo de cuatro localidades más en la zona de la Valduerna y se ha pedido a los vecinos de Pombriego que permanezcan en sus viviendas por seguridad. La buena noticia es que los vecinos de Voces y Montes de Valdueza han podido regresar a sus hogares. En total, 7.800 personas han sido desalojadas desde el inicio de los incendios.

Además, el subdelegado ha informado de que la Guardia Civil investiga las causas de todos los fuegos, analizando si se deben a rayos o a la acción humana. Por el momento, hay una persona investigada por un incendio en Lucillo. Asimismo, ha pedido prudencia y evitar difundir acusaciones sin base en redes sociales, recordando la importancia de seguir siempre las indicaciones de las autoridades en desalojos, cortes de carreteras y otras medidas de seguridad.

Alaiz Moretón ha pedido a los vecinos que no trabajen de manera independiente y que sigan las indicaciones de los agentes.