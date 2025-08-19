Diario de León
León se pone en agosto a colocar las luces de Navidad

El pasado año se acusó a la adjudicataria de inseguridad por la constante caída de arcos de luz

La adjudicataria ya ha comenzado a colocar la instalación de luces navideñas.

La adjudicataria ya ha comenzado a colocar la instalación de luces navideñas.DL

Redacción
León

Era Navidad, cuando unos grandes almacenes dadan rienda suelta al anuncio televisivo que ponía a la sociedad a devorar consumo para la ocasión; también fue Navidad con los lineales de turrón en los supermercados, generalmente después de los Santos, fecha de referencia que usurpó al puente de diciembre. Hay establecimiento 

que apenas dejan pasar agosto para colocar los dulces navideños en los cajones de oportunidades. El fenómeno de adelantar el inicio de las Navidades tiene un antes y un después en el alcalde socialista de Vigo, que ha hecho de la iluminación base del PIB de la ciudad. León avanza: Navidad es cuando la empresa contratada por el Ayuntamiento para la iluminación comienza el despliegue del cableado por las calles. Ya es Navidad en León.

