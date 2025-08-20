Así es por fin el cielo de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de León ha amanecido hoy con el cielo completamente despejado, después de varios días en los que el humo proveniente de los incendios forestales había teñido el firmamento de un color inusual. Aunque aparentemente la calidad del aire ha mejorado, conviene atender a las recomendaciones de las autoridades, especialmente en el caso de personas vulnerables. Por el momento, en la ciudad de León se se puede volver a disfrutar de un cielo azul sin rastro de impurezas.

La imagen de un sol rojizo entre la densa capa de humo, que reflejaba el impacto de los incendios registrados en distintos puntos de la provincia, captó la atención de muchos leoneses a principios de esta semana.