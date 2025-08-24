Las vacaciones se notan en la reserva de los concejales

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Las vacaciones dejan señales en las calles. Se puede observar por la merma de tráfico, que favorece que no se noten tanto los cortes de las vías principales por las obras y el asfaltado, y por la cola que apenas se forma en los semáforos, salvo en las horas punta. Aunque hay otras señales apenas imperceptibles que desvelan la coincidencia del descanso de algunos colectivos. Sólo hay que fijarse en la reserva de estacionamiento de la que gozan los concejales del Ayuntamiento de León en Gran Vía de San Marcos y en Héroes Leoneses. Este espacio, acotado para que los munícipes aparquen sin pagar la ORA cerca del consistorio, apenas tiene un vehículo durante las últimas semanas. | á. caballero