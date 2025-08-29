El techo del Servicio de Ejecuciones de los juzgados de León se desploma sin dejar heridos

Caída del techo del Servicio de Ejecución en los Juzgados de LeónDL

El techo del Servicio Común de Ejecuciones (SCEJ) de los juzgados de León se ha venido abajo esta mañana poco antes de las 10.00 horas sin causar heridos, según la primera consideración, aunque con un susto monumental para quienes trabajaban en esas dependencias en esos momentos.

No es la primera incidencia que sufren los edificios judiciales de la avenida de Sáez de Miera en los últimos tiempos. El recinto está siendo sometido a obras de reforma de cierto calado en su estructura desde hace más de medio año y ya se han producido incidentes y también accidentes a lo largo de este tiempo.

Una persona resultó herida de cierta consideración meses atrás, a consecuencia de una caída por una de las escaleras, que se estaban reformando en la parte nueva, al resbalar, con unos cartones de los que se estaban utilizando para el adecentado de las paredes y los accesos .

Igualmente, la sala de vistas del juzgado de Primera Instancia Número 3 sufrió un derrumbamiento similar y el archivo del Juzgado de Primera Instancia número 4 también sufrió desperfectos notables.

Ya el pasado mes de julio del 2024 se produjo otro incidente de similares características, aquel con trabajadores en las dependencias afectadas en el momento de los hechos, aunque ninguno de ellos sufriera de heridas de relevancia.

Las centrales sindicales ya habían reclamado al Ministerio de Justicia soluciones urgentes al problema, aunque he visto lo visto, por el momento no se han adaptado las necesarias