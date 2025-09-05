El radar puesto a capricho por el alcalde de León cae por la presión tras imponer 200 multas diarias

El radar de la prolongación de Padre Isla, frente al centro deportivo de Eras de Renueva, a la entrada de León, se retiró este viernes por la mañana.Ramiro

El radar fijo de Padre Isla, frente al centro deportivo de Eras de Renueva, muere de éxito. El Ayuntamiento de León ha ordenado levantar la carcasa, después de la presión social levantada por su afán recaudatorio y constatada en cientos de reclamaciones. Con días en los que se acumularon más de 200 denuncias firmadas, el cinemómetro se desmontó este viernes por la mañana menos de tres meses después de que el equipo de gobierno de José Antonio Diez, amparado en una supuesta petición vecinal pero sin informe de la Policía Local, decidiera ubicarlo en un espacio a la entrada de la ciudad, casi a la puerta de la carretera de Carbajal, en medio de un erial, sin edificios, con limitación a 30 kilómetros por hora.

La eliminación del radar condena la elección a capricho del alcalde. El emplazamiento se estrenó el 19 de junio, sin los avisos preceptivos de la entrada en funcionamiento que el gobierno municipal comprometió realizar cada vez que cambiara el cinemómetro. No lo hizo en esa ocasión, después de desmontarlo de la calle San Juan de Sahagún, frente al gimnasio El Calabozo, en la linde de los barrios de La Palomera y San Mamés, sino que se activó con alevosía para sorpresa de los usuarios.

El radar de Eras de Renueva pronto empezó a hacerse popular entre los habituales de la zona, sorprendidos por el fogonazo a su espalda cuando entraban desde la carretera de Carbajal o de cara cuando, tras salir del último tramo de Padre Isla, el antiguo 18 de Julio, limitado a 10 por hora tras su reurbanización, cogían algo de velocidad para llegar a la rotonda que distribuye los tráficos hacia Carbajal, San Juan de Dios o el alto de la carretera de Asturias. El rechazo se llegó incluso a plasmar la primera semana con la pintada en el foco de la cámara que graba las matrículas, aunque se limpió con celeridad por parte de los técnicos de la empresa concesionaria para que continuara con su labor.

Las quejas se acumularon rápido, ante la sorpresa de la elección en un punto en el que los pasos de peatones más cercanos están a más de 200 metros de distancia. A las críticas las puso voz en el foro municipal la UPL, que reclamó a Diez que lo quitara, tras advertir de que carecía de informes, cuestionar la petición vecinal y sentenciar que sólo buscaba un afán recaudatorio.

No escuchó las reclamaciones el equipo de gobierno del PSOE. El portavoz de los socialistas, Vicente Canuria, defendió en el Pleno municipal la idoneidad de la ubicación del radar. "Hay total positividad en la ubicación", se enrocó el edil, quien reafirmó que habían sido "los vecinos" quienes se lo habían reclamado al alcalde, sin constatar cuántos, dado que en la zona no hay asociación vecinal alguna que los represente.

Ahora, esa defensa se cae ante la decisión de quitar el radar. Apenas un mes después de empecinarse en los beneficios de una medida que, según sus estudios, había reducido un 7% la velocidad en la recta despejada de salida de León, el equipo de gobierno de Diez ha desmontado la carcasa. No sin antes hacer caja con las hasta 200 multas diarias que se llegaron a gestionar, a razón de 300 euros como mínimo y dos puntos menos en el carnet de conducir.

La cuantía de la multa se ajusta al margen entre la limitación de este tramo de vía y el listón en el que estaba calibrado el radar de la prolongación de Padre Isla, en Eras de Renueva. Pese a que la vía tiene el cartel de 30 kilómetros por hora, los operarios de Kapsch lo prepararon para que saltara a partir de 51 kilómetros por hora.

Esta gracia, que libraba a los que superaban el máximo marcado para la calle pero no superaban la raya de 50 por hora, lo que hubiera conllevado 100 euros, sin puntos, no evita que, a la hora de calcular la sanción, se apliquen los 300 euros por ir entre 51 y 60 por hora en una zona limitada a 30 por hora. La receta sube con el rango de la infracción: entre 61 y 70 por hora pasa a 400 euros; de 71 a 80 por hora, 500 euros; y 81 o más, 600 euros.