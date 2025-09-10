En León, a radar muerto, radar puesto

Radar, en la avenida Universidad de León, donde se volvió a colocar la carcasa este martes.ángelopez

La carcasa que se retiró del radar multón de la prolongación de Padre Isla, frente al centro deportivo de Eras, apareció este martes en la avenida Universidad. Los operarios colocaron el poste en el mismo punto donde había estado ubicado ya, a la altura del cruce con la calle Encinar, en las inmediaciones del polígono La Torre.

Ahí, multó entre enero y diciembre de 2020, cuando se trasladó a la avenida Real del Ejido, justo antes del polideportivo Salvio Barrioluengo, donde hay otra carcasa. Queda decidir dentro de cuál de los dos irá colocado el equipo multador.