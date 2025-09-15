Cortes al tráfico y autobuses gratis por la semana de la movilidad en León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Desde mañana y hasta el lunes 22 León celebra la Semana Europea de la Movilidad con actividades por toda la ciudad como visitas al parque infantil de Tráfico o los chiquivolantes en las plazas.

El miércoles, la línea 1 de autobús, que une Armunia con los Hospitales será gratuito y el día 21, domingo, se celebrará el popular Día de la Bici, que organiza El Corte Inglés.

El representante del centro comercial, Juan Carlos Vázquez, ha recordado que El Corte Inglés organiza este encuentro desde su desembarco en León. “León es una ciudad perfecta para ir en bici, es llana y tiene muchas días de sol”, ha apuntado Vázquez quien ha recordado la gran fiesta que habrá al finalizar el recorrido en la plaza de la Catedral, donde se sortearán regalos entre los que se inscriban a la jornada.

El lunes 22, día sin coche, se cortará Gran Vía de San Marcos, entre Santo Domingo y La Inmaculada, y todas las líneas de autobús serán gratis.

“El objetivo es introducir un cambio en la movilidad de las ciudades, que se usen más las bicicletas y el transporte público", ha remarcado el concejal Vicente Canuria.