El tiempo en León: calor de verano en pleno otoño

La capital leonesa disfrutará este miércoles de una jornada primaveral con predominio de cielos despejados, según coinciden las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteored.

Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 11 grados por la mañana, mientras que las máximas alcanzarán los 31 grados por la tarde, lo que supone un ligero repunte de tres grados respecto a los 28 registrados el martes. Este aumento marca el inicio de una breve pero intensa ola de calor que se extenderá hasta el viernes, antes de que las condiciones se suavicen durante el fin de semana.

De acuerdo con la Aemet, el día transcurrirá sin precipitaciones ni nubes significativas, con vientos flojos del suroeste que no superarán los 10 km/h. Las fuentes consultadas destacan que el termómetro escalará rápidamente a partir del mediodía, alcanzando su pico alrededor de las 17.00 horas.

Mañana jueves, el calor se intensificará aún más, con máximas que podrían llegar a los 33 grados y mínimas subiendo hasta los 17, según las estimaciones. El viernes mantendrá un ambiente cálido con termómetros en 31 grados durante el día, pero las temperaturas comenzarán a descender de forma notable el sábado y domingo, con máximas por debajo de los 25 grados y posibles intervalos nubosos o chubascos aislados, anunciando un fin de semana más fresco y variable.

Este episodio de calor tardío en septiembre, impulsado por una dorsal anticiclónica sobre el noroeste peninsular, contrasta con las medias otoñales habituales en León, que rondan los 20-22 grados.