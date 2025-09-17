La Plaza del Grano rememora tradiciones: descubre el programa de la romería de La Melonera este sábado

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La plaza del Grano de León se viste de tradición este sábado 20 de septiembre con la celebración de una nueva edición de la romería de La Melonera.

Pasacalles, música, talleres de oficios y degustaciones serán algunas de las actividades programadas para esta jornada que comenzará a las once de la mañana.

La Asociación Cultural García I, en colaboración con el Ayuntamiento de León, organiza la que es la undécima edición de esta romería que, al igual que años anteriores, contará con representaciones tradicionales como la boda de viudos, boda leonesa y el filandón.

Su presidenta, Ángeles González Espadas, y la concejala de Fiestas, Camino Orejas, se han reunido este miércoles para ultimar los detalles de la celebración.

'La Melonera' rememora el encuentro de leoneses en un prado a la entrada de León documentado a finales del siglo XIX y principios del XX, donde se vendían melones y sandías.

Ahora, desde hace once años, la plaza del Grano es el escenario de esta romería con demostraciones de antiguos oficios, indumentaria tradicional y, sobre todo, el reparto de melones y sandías.

Las actividades comenzarán con un pasacalles por el barrio del Mercado y bailes tradicionales en la plaza del Grano y reparto de la parva; a continuación se ha programado el pregón para luego realizar el tradicional reparto de las porciones de melón y sandía.

Por la tarde continuarán las propuestas con bailes regionales, un filandón y un nuevo reparto de porciones de melón y sandía, a lo que se sumarán la recuperación de diversas tradiciones y la celebración de la ronda y contrarronda.