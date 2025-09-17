Reprobado por tercera vez Óscar Puente por "su comportamiento machista y chulesco”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Senado, a instancias del Grupo Parlamentario Popular, reprueba por tercera vez al ministro de Transportes, Óscar Puente, “por su manifiesta incapacidad y, sobre todo, por su habitual comportamiento machista y chulesco, indigno e impropio de un ministro del Gobierno España”.

La senadora del PP, Asunción Mayo denuncia “el machismo, soberbia, matonismo e incompetencia que vimos el pasado martes, en la interpelación que formuló al ministro Óscar Puente”. “Por eso, el primer punto de esta moción es la reprobación del ministro”, recalca.

“¿Dónde se han dejado ustedes el feminismo? ¿O es que su feminismo solo es para las de su cuerda y no para todas las mujeres? Pero como el ataque fue contra una senadora del PP, pues nada, todas a aplaudir y a callar”, se dirige a la bancada del PSOE, a quien acusa de ser “el colmo de la doble moral, la hipocresía y la falsedad”.

“De callar por cierto deben de saber bastante, todas ustedes cuando el machista es de su cuerda se callan y miran para otro lado, y solo