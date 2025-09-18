La Diputación excusa en el calor el estado del Monte San Isidro

La Diputación Provincial de León achaca «la falta de verdor» del parque público del Monte San Isidro que gestiona a «la combinación de calor prolongado y la ausencia de lluvias», lo que, según valoran, «ha generado este verano sequías rápidas y severas que han afectado a la vegetación y a los suelos».

La institución provincial defiende que se «ha regado como siempre», pero el exceso de calor «ha hecho que la eficiencia en el riego sea menor de lo establecido». De modo que justifican en la climatología la sequedad de este espacio verde que sirve de pulmón verde a León y Carbajal de la Legua e insisten en que no se ha producido un abandono, como achacan los usuarios, o una falta de mantenimiento por parte de esta administración, al remarcar que «se ha regado como en ejercicios anteriores».

Los visitantes a este parque de 22 hectáreas entienden que quizás «no se debería haber regado como siempre, sino más para evitar la erosión». La Diputación también apunta que las zonas acotadas es «para barnizar, lijar y pintar» y que el kiosko-bar está cerrado porque la última empresa concesionaria «dejó de prestar sus servicios un año antes de que acabara su contrato, debido a la falta de negocio». Con un canon anual mínimo de licitación de 1.000€, los últimos ejercicios ha quedado desierto.