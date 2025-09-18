El Común afea al alcalde de León la suciedad del Barrio Húmedo

Pese a que el informe municipal se intenta escudar en que es «el mal uso ciudadano el principal factor explicativo de las incidencias detectadas», el Procurador del Común no lo ampara. La responsabilidad de la suciedad y deficiencias en la limpieza en el casco histórico la tiene el Ayuntamiento de León, como recalca en su resolución el titular del organismo de defensa de los ciudadanos, Tomás Quintana, que exige al equipo de gobierno de José Antonio Diez que «refuerce las actuaciones de mejora en el servicio de recogida de residuos en la zona centro de la ciudad, especialmente en el entorno del Mercado del Conde Luna y de la Plaza Mayor».

El repaso del Procurador del Común al Ayuntamiento de León se da como respuesta a las reiteradas quejas ciudadanas recibidas. Después de cotejar el informe de alegaciones del equipo de gobierno con la revisión de la zona, Quintana insiste en que la se necesita «un incremento en la frecuencia y planificación de los repasos, una mejora en la limpieza del entorno inmediato de los puntos de recogida, el refuerzo de los mecanismos de inspección, vigilancia y sanción, y la adaptación del sistema a las necesidades reales de generación de residuos según los tramos horarios y épocas de mayor actividad, con especial atención a los grandes generadores».

Pese al intento municipal de justificar las deficiencias en las conductas incívicas y admitir que tiene «insuficiencia de personal especializado en inspección», el Procurador del Común abunda en la necesidad de que el Ayuntamiento de León valore «medidas complementarias orientadas a la mejora del servicio de recogida de residuos en el conjunto del casco histórico» para que «estos espacios públicos, especialmente transitados, ofrezcan una imagen adecuada en cuanto a limpieza y salubridad».

No se queda sólo en el apunte, sino que propone medidas concretas, «tales como la implantación de franjas horarias obligatorias diferenciadas para la entrega de cartón y vidrio comercial, la habilitación de puntos de acopio temporal de estos residuos en lugares discretos y ordenados, el uso de sistemas de apertura controlada por tarjeta en contenedores específicos, así como la realización de campañas informativas dirigidas expresamente al sector hostelero y comercial de la zona, con el fin de mejorar la limpieza del entorno, optimizar la separación de residuos y garantizar un equilibrio adecuado entre el interés general, el correcto funcionamiento del servicio público y los derechos de los vecinos residentes».