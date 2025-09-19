A la caza de los titulados de FP

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El mercado laboral lo tiene claro y cada vez busca más titulados de Formación Profesional. De hecho, casi la mitad de las ofertas de empleo publicadas en el último año en Castilla y León—el 46,18%— solicitaban perfiles relacionados con FP, lo que supone un 6,4% más con respecto a 2023, según los datos del portal de trabajo Infoempleo y Adecco. De este modo, la Formación Profesional reafirma en 2024 su relevancia como el nivel formativo más demandado por las compañías en el último año en Castilla y León. Aunque en 2022 se registró una «importante caída» en su presencia en las ofertas laborales, en los dos últimos años los titulados en ciclos formativos de FP han recuperado protagonismo, de forma que se posiciona de nuevo entre los perfiles más buscados por el tejido empresarial de la autonomía, especialmente en sectores vinculados a la tecnología, la energía y la industria manufacturera. El ascenso en el número de ofertas que requieren titulados en FP contrasta con la importante caída experimentada por el empleo dirigido a titulados universitarios (el 25,98%), que ha disminuido casi diez puntos porcentuales en el último año. Sin embargo, dentro de la FP el comportamiento no ha sido homogéneo. Así, los trabajos dirigidos a titulados en ciclos formativos de Grado Superior se han incrementado en Castilla y León 7,38 puntos y pasa a representar el 33,42% de las vacantes publicadas este último año. Sin embargo, las ofertas que requieren titulados en ciclos formativos de Grado Medio se han reducido 0,96% y pasan a suponer el 12,76% del total. Castilla y León concentra el 5,89% de todas las vacantes del país para titulados de FP y se mantiene en sexta posición de la distribución autonómica de ofertas para estos titulados. A nivel nacional el 46,96% de las empresas ha pedido un nivel formativo equivalente a la Formación Profesional en las ofertas de empleo publicadas en el último año, de manera que la demanda de estos perfiles en el mercado laboral español ha aumentado en cinco puntos respecto a 2023. Las ofertas dirigidas a universitarios en el ámbito nacional han caído un 21,42%,

Las áreas de Formación Profesional que más ofertas de empleo han recibido en 2024 son administración y gestión, que repite posición un año más liderando el ranking, aunque experimenta la mayor caída interanual, con 2,4 puntos porcentuales menos, hasta el 6,29%. Le sigue electricidad y electrónica (4,5%); fabricación mecánica (2,61%); instalación y mantenimiento (2,47%); comercio y marketing (1,25%) e informática y comunicaciones (1,04%). Durante el último año, la nueva oferta laboral para titulados de FP ha estado más orientada a sectores productivos y técnicos, especialmente industria, construcción y logística, que ganan peso frente a servicios más generalistas. Desde Adecco han indicado que esto refleja una transición hacia un modelo económico que valora más las competencias técnicas prácticas, alineado con procesos de digitalización, automatización y sostenibilidad.