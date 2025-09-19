Revilla se suma a un acto por la Autonomía Leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El movimiento Unidad Leonesa que promueve la reclamación de la Autonomía para León concitará el próximo 7 de octubre, martes, en el auditorio Ciudad de León, una actividad reivindicativa.

La plataforma, que la pasada semana promovió el manifiesto «León nos necesita», reunirá en el escenario a ocho ponentes, entre los que se anuncia la presencia del expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

También estarán el alcalde de León, José Antonio Diez; la rectora de la Universidad de León, Nuria González, el empresario José Luis Prada, de Prada a Tope; el presidente de Acele, Rogelio Blanco; la escritora Violeta Serrano, el funcionario Juan Prieto y la bombera Sara Mateos.