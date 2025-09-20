Diario de León

León aprueba 700.000 € de propina para la empresa de mantenimiento

El gobierno de Diez concede el extra para la última anualidad de prórrogaEl Ayuntamiento engorda al máximo el presupuesto, que se irá hasta los 4,2 M€ a gastar hasta febrero

Una de las obras servirá para renovar los aseos del pabellón del CHF.marciano pérez

El año de gracia, después de los cuatro de concesión ordinaria, con el que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León redondeará la privatización del mantenimiento de la ciudad se cierra con propina. La Unión Temporal de Empresas (UTE) concesionaria, formada por Sogesel y Seys Medioambiente, se embolsará al final 4,2 millones de euros por la anualidad, después de que los dirigentes municipales hayan decidido agotar los 700.000 euros adicionales que se contemplan en el contrato. No se quedarán en los 3,5 millones esta vez tampoco, sino que se engordarán hasta el tope para cerrar, después de 5 anualidades, la inversión de 21 millones de euros que se han empleado para las labores de conservación, reparación y reposición del viario público que, antes de la externalización de los socialistas, ejecutaban en su mayoría las brigadas de trabajadores públicos.

Los 700.000 euros se agarran al máximo del contrato. El acuerdo establece como cifra de referencia 3,5 millones anuales, de los cuales el Ayuntamiento se compromete a hacer encargos a la empresa concesionaria por un mínimo de un 70% del total. Pero nunca se ha quedado en este mínimo, sino que, como se cita en el acuerdo, cabe la opción de acudir a «una ampliación del 20% en el caso de que se tenga disponibilidad presupuestaria», como ha sucedido desde que el PSOE ideó la privatización en el año 2021.

El contrato viene justificado por la intención del Ayuntamiento de «lograr un perfecto estado de mantenimiento y conservación del viario público de León», en el que entra el «pavimento de calzadas, plazas, parques, puentes, pasarelas peatonales, caminos y espacios peatonales pavimentados con aglomerado asfáltico, hormigón, mortero impreso y tratamientos superficiales a base de resinas y sus elementos auxiliares», así como «las actuaciones de reparación y reforma requeridas», como sucedió con la reurbanización de la avenida Europa.

El gobierno municipal se ha acogido a esta cláusula extra desde el principio. Esta vez, como se reseña en el documento de justificación, la ampliación da para el pago más de una docena encargos. En el listado se cita la barandilla de los monumentos y la escalera de acceso a Puente Castro, la ejecución de las juntas de dilatación para el arreglo de Ordoño II, el cerramiento de la pista de hockey, la construcción de una pista de baloncesto y ping-pong en La Lastra, el remate de los cantos del puente de Los Leones, el acondicionamiento de la pasarela de la estación de autobuses, el aparcamiento de la Policía Local, la ejecución de una red de comunicaciones, la reconstrucción de la acera de El Jano, el arreglo de la plaza de San Marcos y la reparación de la pasarela peatonal que cruza el Bernesga para comunicar con el Área 17.

Los pabellones del CHF, Hispánico y San Esteban se arreglarán con 650.000 €

El capítulo de inversiones del Ayuntamiento de León anota tres nuevas obras en las instalaciones deportivas que sumarán un presupuesto por encima de los 650.000 euros, repartidos entre los pabellones del Colegio de Huérfanos Ferroviaros (CHF), el Hispánico y San Esteban, según publicitaron desde el consistorio tras la celebración de la junta de gobierno en la que se aprobaron las licitaciones.La intervención en el Hispánico, detallaron desde el gobierno municipal, servirá para el desmontaje de «los paneles de chapa existentes, la limpieza de toda la estructura y de los conductos de ventilación y la instalación de un panel sándwich metálico sobre la estructura existente y placa de policarbonato celular translúcido en las zonas de lucernarios de cubierta». En total se incidirá sobre una superficie de 1.403,09 metros cuadrados para «corregir los problemas de filtraciones que actualmente presenta la cubierta», apuntaron desde el Ayuntamiento, que estima la ejecución en 6 meses.En el CHF la obra se centrará en «la renovación de los aseos de las instalaciones». El Ayuntamiento de León empleará 170.000 euros en «recuperar los aseos públicos que actualmente están fuera de uso, ya que se trata de una infraestructura que ha quedado obsoleta», debido a que «es un edificio cuya construcción data del año 1969 y en el que no se han realizado intervenciones de calado» en todo este tiempo. «Aunque se han realizado durante todos estos años tareas de mantenimiento el mal estado de conservación requiere de una intervención inminente», ampliaron.El plan se cierra en el pabellón de San Esteban. En estas dependencias, el presupuesto de 100.000 euros se empleará en renovar el pavimento de su pista. La actuación «implicará cumplir con la normativa a la hora de instalar este tipo de pavimentos, con las especificaciones para suelos multideportivos de interior, eligiendo uno que permita albergar competiciones del máximo nivel», señalaron.
