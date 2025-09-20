León aprueba 700.000 € de propina para la empresa de mantenimiento

El año de gracia, después de los cuatro de concesión ordinaria, con el que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León redondeará la privatización del mantenimiento de la ciudad se cierra con propina. La Unión Temporal de Empresas (UTE) concesionaria, formada por Sogesel y Seys Medioambiente, se embolsará al final 4,2 millones de euros por la anualidad, después de que los dirigentes municipales hayan decidido agotar los 700.000 euros adicionales que se contemplan en el contrato. No se quedarán en los 3,5 millones esta vez tampoco, sino que se engordarán hasta el tope para cerrar, después de 5 anualidades, la inversión de 21 millones de euros que se han empleado para las labores de conservación, reparación y reposición del viario público que, antes de la externalización de los socialistas, ejecutaban en su mayoría las brigadas de trabajadores públicos.

Los 700.000 euros se agarran al máximo del contrato. El acuerdo establece como cifra de referencia 3,5 millones anuales, de los cuales el Ayuntamiento se compromete a hacer encargos a la empresa concesionaria por un mínimo de un 70% del total. Pero nunca se ha quedado en este mínimo, sino que, como se cita en el acuerdo, cabe la opción de acudir a «una ampliación del 20% en el caso de que se tenga disponibilidad presupuestaria», como ha sucedido desde que el PSOE ideó la privatización en el año 2021.

El contrato viene justificado por la intención del Ayuntamiento de «lograr un perfecto estado de mantenimiento y conservación del viario público de León», en el que entra el «pavimento de calzadas, plazas, parques, puentes, pasarelas peatonales, caminos y espacios peatonales pavimentados con aglomerado asfáltico, hormigón, mortero impreso y tratamientos superficiales a base de resinas y sus elementos auxiliares», así como «las actuaciones de reparación y reforma requeridas», como sucedió con la reurbanización de la avenida Europa.

El gobierno municipal se ha acogido a esta cláusula extra desde el principio. Esta vez, como se reseña en el documento de justificación, la ampliación da para el pago más de una docena encargos. En el listado se cita la barandilla de los monumentos y la escalera de acceso a Puente Castro, la ejecución de las juntas de dilatación para el arreglo de Ordoño II, el cerramiento de la pista de hockey, la construcción de una pista de baloncesto y ping-pong en La Lastra, el remate de los cantos del puente de Los Leones, el acondicionamiento de la pasarela de la estación de autobuses, el aparcamiento de la Policía Local, la ejecución de una red de comunicaciones, la reconstrucción de la acera de El Jano, el arreglo de la plaza de San Marcos y la reparación de la pasarela peatonal que cruza el Bernesga para comunicar con el Área 17.