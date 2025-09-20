Alerta amarilla: lluvias y posibilidad de granizo en León

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La zona cantábrica de León y Palencia, la Ibérica de Soria y Burgos y el condado burgalés de Treviño están este sábado, 20 de setiembre, en aviso amarillo, el de menor riesgo, por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, que pueden ir acompañadas de tormentas con granizo, según detalla en su web la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Con el aviso amarillo no hay riesgo para las personas pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta.

El aviso va desde las dos de la tarde y hasta la medianoche, según los datos de la Aemet recogidos por EFE.

Este sábado, el cielo estará nuboso con esas precipitaciones mas probables en el norte y este de la comunidad, que pueden ser localmente fuertes, acompañadas de tormenta y granizo, preferentemente en la segunda mitad del día.

Las temperaturas registrarán un descenso más acusado en las máximas; y el viento será del sur al oeste, flojo aumentando a moderado, con rachas fuertes o localmente muy fuertes debido a las tormentas.

En las capitales de provincia, las mínimas estarán entre los 12 de Burgos y León y los 16 de Zamora; con máximas entre los 27 de León y los 30 de Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora.