Los administradores de fincas avisan del problema de la tasa de basura en León

El problema generado por el Ayuntamiento de León al acumular los dos últimos tributos de basura en una sola notificación, con la tasa de tratamiento de 2024 metida de tapadillo por su posible irregularidad, pone en guardia a los administradores de fincas. El colegio que agrupa a estos profesionales ha emitido una circular en la que alerta de la controversia que se va a producir en las próximas semanas en las comunidades de vecinos, donde no les llegará ya el recibo con el conjunto de todas las viviendas, como hasta ahora, sino que cada uno de los propietarios para su sorpresa recibirá la factura de manera personal.

Antes de que se acumulen las consultas y las quejas de los afectados, a quienes se les notificará con acuse de recibo, los administradores de fincas se han adelantado al ver que el Ayuntamiento de León «ha comenzado a emitir notificaciones individuales a los titulares catastrales» que tienen registro en la sede electrónica. Por ahora sólo se trata de las empresas con personalidad jurídica, pero también a las personas físicas que ya cuenten con este registro telemático para hacer sus trámites con la administración.

Los profesionales avisan de que la «nueva tasa por recogida, transferencia, tratamiento y eliminación de residuos domésticos y asimilables, en aplicación de la ordenanza fiscal aprobada en octubre de 2024, y en vigor desde el 1 de enero de 2025», unifica en un solo tributo «dos conceptos que hasta ahora estaban separados». En el documento, los administradores detallan que se fusionan «la tasa de recogida de basuras, gestionada por el propio Ayuntamiento y habitualmente girada a las comunidades de propietarios, y la tasa por gestión de residuos sólidos urbanos (tratamiento y eliminación), que gestionaba el Consorcio Provincial de Residuos (Gersul) y que era girada directamente a los propietarios o a la comunidad».

directamente

Esta suma hace que «desde este ejercicio, ambas tasas quedan integradas en una sola y son gestionadas íntegramente por el Ayuntamiento de León, quien realiza el cobro de forma individual a cada titular catastral». La medida hace que desaparezca «tanto la agrupación por comunidades como la intervención del consorcio Gersul», que está «en proceso de disolución desde 2023» y que la tasa se «liquide directamente a cada propietario, independientemente de si el inmueble pertenece a una comunidad o es una finca individual».

La modificación, como se reseña en la circular del colegio de administradores de fincas de León, «implica que la comunidad de propietarios ya no recibe ningún recibo por estos conceptos; la tasa no debe incluirse en los presupuestos ni contabilidad comunitaria; y cada propietario gestiona de forma individual su recibo, directamente con el Ayuntamiento».

La explicación se completa con el apunte de que «durante 2025 se están girando simultáneamente dos ejercicios: 2024, con una cuota fija de 38 euros, y 2025, con importes variables según la superficie catastral del inmueble», en los que, «por ejemplo, una vivienda con trastero y garaje puede abonar en torno a 103,19 euros».

No entran los administradores de fincas a valorar la polémica sobre la tasa del pasado año. Sí lo ha hecho la asociación de consumidores y usuarios Facua, que anima a los ciudadanos a ponerse en contacto para tramitar el recurso. Su campaña se apoya en el informe de la Intervención del propio Ayuntamiento de León, cuyo «criterio» defiende que «la liquidación retroactiva de cuotas tributarias (tasas) en 2025, respecto de un hecho imponible realizado en 2024, y cuya ordenanza fiscal ha sido derogada con efectos de 31/12/2024, no se ajusta a derecho».