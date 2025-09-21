Facua alerta del abandono del servicio de basura del Ayuntamiento de León

Mientras prepara la campaña de recursos masivos contra la tasa de tratamiento de residuos del año 2024, al rebufo del informe de Intervención que considera que no se puede cobrar porque se derogó a 31 de diciembre sin que se notificara de manera legal antes, la asociación de consumidores y usuarios Facua vuelve a cargar contra el Ayuntamiento de León por la «deficiente prestación del servicio de recogida de basuras». «Rechazamos cualquier acción tendente a desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de recogida de residuos con abandono tácito del servicio, carencia de servicios o falta de medios personales y materiales», advierten en la carta enviada al alcalde de León, José Antonio Diez.

La sentencia se apoya en las denuncias de sus asociados. En el escrito, Facua recalca que «las bolsas de basura se acumulan por un defecto de servicio derivado de que en torno a la mitad de los camiones no puede prestar el servicio de modo adecuado». De los 11 camiones de recogida, abundan los portavoces del colectivo, «más de la mitad tiene una antigüedad superior a los 20 años y otros dos, aunque nuevos, se encuentran asimismo fuera de servicio».

La radiografía de Facua remitida al alcalde le exhorta a que «adopte las medidas tendentes a la mejora del parque móvil destinado a la recogida de basuras en su municipio». Pero junto a esta reclamación, la asociación recalca el mensaje de que «la prestación de servicios a los ciudadanos es una parte fundamental de la actividad de las entidades locales». «Queremos realzar que los servicios públicos universales y de calidad han sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad», exponen en la carta.

La misiva advierte, por adelantado, de que se oponen a que estas deficiencias quieran propiciar la justificación para que el equipo de gobierno socialista opte por una posible privatización del servicio de limpieza viaria y recogida de basura, que se municipalizó en el año 2013, durante el mandato del PP.

No desaprovecha Facua para recordar además que «hay una controversia» en León por el cobro de la tasa de tratamiento de basuras del año 2024, «no notificado a los contribuyentes, como estipula la ley para los nuevos tributos en su primer ejercicio fiscal, y derogada la ordenanza a 31 de diciembre de 2024». La asociación ya avisó en mayo a Diez en otra carta de que «en caso de hacer caso omiso» a la petición de que paralizara el cobro entenderían que «de modo consciente» el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León está «adoptando un acuerdo contrario a la ley y con consciencia de ello». Si se daba este caso, como ha sucedido, adelantaron que pondrían «los hechos en conocimiento de la Fiscalía».

A la espera de ver si cumplen su aviso, Facua ya acaba de notificar a sus asociados que el cobro es «improcedente» y anima a los afectados a reclamar ante el Ayuntamiento de León y ofrece sus servicios de apoyo. Este primer paso continuará, si se rechazan los recursos por parte del Ayuntamiento de León, con el paso a los juzgados, donde comprometieron que llevarán su «campaña de recursos judiciales frente a las liquidaciones practicadas».