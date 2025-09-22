Segundo atropello a una universitaria en León en poco más de una semana

Una joven de 20 años ha resultado herida como consecuencia de un atropello que se ha producido esta mañana a las 10:00 de la mañana en el Campus de Vegazana cuando un vehículo ha impactado contra la estudiante, que ha sufrido heridas en una pierna. Se trata del segundo atropello que se produce en un plazo de apenas dos semanas.

Según informa el Servicio de Emergencias 112, los hechos han ocurrido en la calle Campus Universitario. Efectivos de la Policía Local y de Sacyl han asistido a la herida y han ordenado la situación del tráfico.