Los accidentes ‘in itínere’ se duplican en León este año

El sindicato CC OO León denuncia que la provincia casi ha duplicado el número de accidentes 'in itinere' —en el traslado de trabajadores hasta su lugar de trabajo-, durante este año y hasta el pasado julio, con diez siniestros, dos de ellos mortales, respecto a los seis del mismo periodo del año anterior.

La secretaria general de CC OO León, Elena Blasco, y el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente en León, Agustín Fernández, subrayaron en rueda de prensa la importancia de garantizar un acceso equitativo y seguro al transporte para todos los trabajadores.

Recordaron que actualmente el 60% de los desplazamientos laborales se realizan en coche particular, lo que genera un impacto negativo en el medio ambiente, las emisiones de CO2 y la calidad del espacio urbano.

CC OO defiende que se debe avanzar hacia un modelo de movilidad laboral sostenible que favorezca el uso del transporte público, la bicicleta y otras opciones más limpias y accesibles para todas las personas.

En este sentido, Blasco planteó medidas concretas para mejorar la movilidad en las principales aglomeraciones urbanas de León. Entre ellas se destacan la mejora del transporte metropolitano, la integración de multimodalidad y la creación de planes de movilidad sostenible para los grandes centros de trabajo y polígonos industriales. Además, insistió a la Junta de Castilla y León a que fomente ayudas económicas y beneficios fiscales para que las empresas elaboren y pongan en marcha planes de movilidad sostenible.

El sindicato cree que la Ley de Movilidad Sostenible, que actualmente se encuentra en negociación, es una «oportunidad clave» para avanzar en la regulación. Para Elena Blasco Martín, la amplitud geográfica de León, con una gran dispersión de núcleos poblaciones hacen de León una provincia con un gran déficit de opciones reales de movilidad y que esta sea «sostenible, segura y equitativa». La brecha que existe entre el ámbito rural y urbano, las dificultades de acceso a la comunicación por carretera y la falta de infraestructuras de movilidad, como el olvidado Feve, provocan que en la provincia «nos encontremos con muchos núcleos y personas aisladas e incomunicadas y siendo víctimas de lo que se conoce como pobreza en el trasporte».