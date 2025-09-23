Alerta por una nueva estafa que suplanta a la DGT

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado la voz de alarma por una estafa que pone en peligro a los ciudadanos.

A través del correo electrónico, los usuarios reciben una imagen con el logo de la DGT como si se tratara de una multa real. La DGT recuerda que esto es fraudulento, ya que esta institución no envía notificaciones nunca por email o SMS y solo lo hace por correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial, previo registro).