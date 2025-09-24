La rotonda de Nava marca el inicio de las obras de Adif en Villaquilambre tras dos décadas

Las vallas de Marco de Infraestructuras anuncian el comienzo de la obra de los pasos a nivel con la rotonda de La Libertad.ángelopez

Tras un tímido amago el pasado mes de abril con las calicatas y un modificado de un millón de euros para salvar varias cotas mal calculadas del terreno, la solución a los últimos cuatro puntos negros en la vía del tren a su paso por Villaquilambre parece que arrancan. Al menos, la empresa adjudicataria, Marco de Infraestructuras y Medio Ambiente S.A. (Mainsa), así se lo ha comunicado a este Ayuntamiento del alfoz leonés, que lleva esperando la friolera de 19 años a ver resueltos los conflictivos pasos a nivel de Jesuitas, Las Huergas, La Cerrada y El Egido.

Los proyectos se anunciaron hace seis años y la macro-obra se adjudicó hace 20 meses para evitar un atragantón diario de más de 7.000 vehículos que se ven obligados a cruzar las vías en la calle de El Cuco de Navatejera. El presupuesto salta de 7,4 a 8,4 millones por la corrección de errores y el incremento del coste de las obras.

La obra consiste en cerrar los pasos de Jesuitas, Huergas y La Cerrada, construir un vial interior paralelo a la avenida de La Libertad y un subterráneo. El proyecto especifica que el tráfico del cruce de Jesuitas, que conecta la avenida de la Universidad y la calle El Cuco, se desviará a la nueva carretera interior hasta Las Huergas, donde se habilitará un paso inferior en la calle El Retiro, al que también se derivará el tráfico de La Cerrada.

El proyecto se complementa con tres rotondas distribuidoras de la circulación al clausurarse los pasos peligrosos sobre las vías. Una se situará en la intersección de la calle El Cuco, cerca del paso bajo la N-621 (ronda Este a la entrada de Navatejera), otra a la altura de Las Huergas y la tercera en la arteria principal de Navatejera, la avenida de La Libertad, que es, precisamente, por donde comenzarán los trabajos ahora y que supondrán ‘morder’ el parque delantero del Polideportivo para ganar la circunferencia de la glorieta.

Los puntos negros de Jesuitas y La Cerrada están ahora protegidos con semi-barreras, señalización lumínica y acústica, mientras Las Huergas dispone de señalización fija y luminosa y escasa afluencia de circulación rodada. Para garantizar la permeabilidad transversal peatonal, se ejecutará una pasarela peatonal metálica sobre las vías, en ese entorno.

A ellos se suma la supresión de un cuarto paso, el número 9 en la línea Matallana-Villaquilambre de ancho métrico, el conocido y fatídico punto negro sin barreras de El Egido, donde han fallecido varias personas arrolladas por el tren y cuyas obras se relicitaron en 1,08 M€. Supone construir una calle paralela a la vía para derivar el tráfico rodado por el paso de El Molino y cerrar ese cruce sobre las traviesas del ferrocarril. Las cuatro intersecciones se eliminarán tras años de protestas, y los vehículos que hasta ahora deben atravesar los raíles podrán evitarlo cuando funcionen las nuevas carreteras que conectarán los pasos a la derecha de las vías.