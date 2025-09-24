Fernández Ladreda es la quinta avenida más peligrosa de España hasta 2023

La avenida de Fernández Ladreda era el quinto vial más peligroso de España en el periodo comprendido entre 2014 y 2023, a causa de los tres atropellos mortales que se registraron en ese periodo. Solamente dos zonas de Madrid (Alcalá y Paseo de La Castelana), una de Barcelona (Gran Vía de Les Corts Catalanes) y una de Almería (Avenida del Mediterráneo) tienen peores registros que la leonesa.

Los datos se hicieron públicos ayer y forman parte de un estudio avalado por la Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial. El documento no coloca ninguna de las vías interurbanas de la provincia de Léon entre las cinco más peligrosas del país en esa etapa. Pero sí destaca que los hombres sufren más del doble de letalidad que las mujeres, son más atropellados en carretera y las mujeres, en ciudad. La edad media del atropellado es de 45 años, pero a partir de 65 años, la letalidad se dispara. En los nueve años que comprende el estudio, los siniestros fueron más habituales durante el día, aunque la letalidad aumentó sensiblemente por la noche. Sucedieron de forma mayoritaria a diario y en el calendario se concentraron entre octubre y diciembre. La mayor parte de los vehículos fueron turismos (72% de los siniestros), seguidos de furgonetas (9%) y motos (8%). Los 'todocaminos' (SUV) suelen causar lesiones más graves.

El estudio llama la atención sobre la irrupción en el panorama del «peatón tecnológico», jóvenes de 18 a 25 años que utilizan el móvil y los auriculares mientras caminan por zonas universitarias o de ocio, lo que aumenta el riesgo de sufrir un accidente, ya que ambos dispositivos reducen la visión periférica y la capacidad de audición, retrasando el tiempo de reacción.

Las infracciones más habituales de los peatones son cruzar fuera del paso de peatones (16%), caminar por la vía de forma antirreglamentaria (5%) y no respetar los semáforos (4%), mientras que en el caso de los conductores, las más frecuentes son saltarse el paso de peatones, los semáforos u otra señal de prioridad y circular con exceso de velocidad.

