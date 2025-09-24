El otoño llega de golpe a León con un desplome de temperaturas y heladas en algunas zonas de la provincia

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

León afronta este miércoles una jornada marcada por el ambiente otoñal, con un descenso de las temperaturas mínimas que dejará heladas débiles en áreas montañosas y en puntos dispersos de la provincia.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cielo se presentará con intervalos nubosos en el norte montañoso, mientras que en el resto del territorio predominará un ambiente poco nuboso con presencia de nubes medias y altas.

No se descartan brumas y bancos de niebla matinales, especialmente en zonas bajas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas apenas variarán respecto a jornadas anteriores. En León capital se esperan 2 grados de mínima y 18 de máxima, y en Ponferrada, 5 y 22 grados respectivamente.

El viento soplará flojo, de componente noreste o variable, sin incidencia destacada. En municipios como Astorga se prevén temperaturas entre los 3 y los 19 grados, y en Villablino, donde se registrará el frío más intenso, los termómetros oscilarán entre -1 y 20 grados.

La Aemet ha señalado que no habrá probabilidad de precipitaciones en la provincia durante la jornada, mientras el índice ultravioleta se mantendrá en niveles moderados.