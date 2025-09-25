San Andrés pide a la Junta el refuerzo de 'buses azules'

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha solicitado a la Junta que adopte las medidas necesarias para reforzar el servicio de autobuses metropolitanos, especialmente en las primeras frecuencias de la mañana, ante el creciente descontento vecinal por la saturación del servicio. Desde que entró en vigor la gratuidad del transporte, las quejas se han multiplicado debido a que muchos 'buses azules', particularmente los que recorren las rutas que pasan por Trobajo en dirección al centro de León, circulan completamente llenos y los conductores se ven obligados a no detenerse en las paradas al encontrarse los vehículos desbordados, dejando atrás a usuarios.