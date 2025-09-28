Varapalo de la inversión de obra pública en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La obra pública se resiente en León y en Castilla y León en un año en el que las expectativas eran buenas, a pesar de que no ha habido nuevos presupuestos ni en la Comunidad, ni en el Estado, y en el que persiste la duda de si se aprobarán las cuentas de 2026. Sin embargo, las empresas contratistas esperan un «tirón» en la publicación de proyectos en la recta final de año que compense la reducción de la inversión, que en la provincia cayó hasta agosto casi un 57%, frente al un 6,3% a nivel autonómico.

La provincia leonesa es la segunda más afectada, sólo por detrás de Palencia donde la variación de la inversión en obra pública respecto al mismo periodo del año pasado roza el 74%. En León, la inversión se ha quedado en 158 millones de euros, mientras que en Castilla y León el montante asciende a a 1.644,9 millones de euros, frente a los 2.283 previstos para todo el ejercicio. Por contra, las inversiones sí han crecido en Burgos y en Valladolid, un 50,7% y un 46,5%, respectivamente.

Las cifras de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, consultadas por Ical, apuntan a un 2025 similar al anterior para las constructoras, con una «lluvia» de contratos en los últimos meses. Con ello mejorará la licitación de obras, que se ha quedado rezagada en un ejercicio marcado por un mayor crecimiento económico de lo esperado y, por tanto, un aumento de los ingresos, lo que da margen a las administraciones para elevar el gasto. Sin embargo, este escenario expansivo parece que no ha tenido traslación en la programación de inversiones. En los ocho primeros meses, el periodo del año más dinámico para lanzar licitaciones, se han iniciado 1.679 concursos de obras públicas, por un importe de 1.644,9 millones.