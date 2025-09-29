Atropellada una mujer en el barrio del Ejido

Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl.112

Una mujer resultó herida esta mañana como consecuencia de un atropello que se produjo en la calle Batalla de Clavijo, del barrio leonés del Ejido.

Los hechos se produjeron a las 9.45 .en la esquina con la calle Veintiséis de Mayo en León. El 112 recibió una llamada por el atropello de un turismo a una mujer que había quedado en la calzada.

Tras dar aviso a la Policía Local, Policía Nacional y Sacyl, la mujer fue atendida.