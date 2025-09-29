Diario de León

Atropellada una mujer en el barrio del Ejido

Resultó herida leve y fue trasladada al Hospital

Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl.

Miguel Ángel Zamora
Publicado por
Miguel Ángel Zamora
León

Creado:

Actualizado:

Una mujer resultó herida esta mañana como  consecuencia de un atropello que se produjo en la calle Batalla de Clavijo, del barrio leonés del Ejido.

Los hechos se produjeron a las 9.45 .en la esquina con la calle Veintiséis de Mayo en León. El 112 recibió una llamada por el atropello de un turismo a una mujer que había quedado en la calzada. 

Tras dar aviso a la Policía Local, Policía Nacional y Sacyl, la mujer fue atendida.

