San Andrés vuelve a ejercer de imán para la inversión privada con 7 M€ ya en obras

A pesar de la zozobra municipal y de la sensación de una gestión en caída libre, San Andrés del Rabanedo experimenta un notable resurgimiento como polo de atracción para la inversión privada. Sobre la mesa municipal se acumulan licencias en marcha o para ejecutar obras aprobadas por valor de 7 millones de euros. Una inyección económica que no solo revitaliza el sector de la construcción, sino que también indica una renovada confianza en el municipio y en su futuro desarrollo.

La diversificación de las inversiones, que abarcan desde el sector residencial hasta el comercial y de servicios, subraya el nuevo dinamismo de la zona.

En materia residencial, el proyecto más ambicioso y visado ya se centra en el barrio de La Sal, en concreto en la calle Juan Fernández Navarrete, donde está previsto levantar 17 viviendas con 2,45 millones. Otra promoción de 12 se ubica en la calle Marte de Trobajo del Camino con 1.014.516 euros, a la que precisamente se dio luz verde ayer para que contribuya a ampliar la oferta de obra nueva en la localidad más grande del municipio.

Y está pendiente un macro proyecto de tres edificios de hasta 200 viviendas nuevas en el entorno de la calle Azorín y la avenida de Párroco Pablo Díez, donde se abrirían nuevos viales, se ajardinarían 3.000 metros cuadrados y se instalaría un espacio comercial.

Muy cerca, el que sí está avanzado es el desarrollo del Sub-23, de 29.703 metros cuadrados, donde Gadis abrirá su supermercado. Desde que la compañía gallega de alimentación planteó instalarse en el entorno de las calles Dulcinea y Antonio Vázquez en 2015, tres alcaldes han tenido que tomar el bastón de mando en San Andrés del Rabanedo para que comenzaran a final de 2022 los trabajos de desarrollo urbano.

Este supermercado de 2,47 millones se asienta en una parcela de 4.500 metros cuadrados y la tienda ocupará 1.500 con 800 plazas de estacionamiento. La empresa ha elegido esta zona por su potencial clientela peatonal y su situación en un importante nudo de comunicación. Además, completa su oferta con una gasolinera de la empresa leonesa Paso Honroso a punto de abrirse.

La llegada de este nuevo establecimiento refuerza la concentración comercial en ese área, genera empleo y mayor comodidad para los residentes. El Plan Especial del Camino de Santiago dará un impulso a la rehabilitación de Párroco Pablo Díez para amabilizar la avenida y embellecer esa entrada a Trobajo, junto con las reformas pendientes que acometerá el Ayuntamiento en el polígono industrial, que es de iniciativa privada.

En cuanto a ocio y salud, BCP Entrenamiento Personal impulsa un gimnasio en la calle Lancia (Villabalter, zona Espacio León) con un desembolso de 437.000 euros. Este nuevo centro deportivo subraya la atención a la calidad de vida y las necesidades de ocio y bienestar de los ciudadanos.

El elenco de inversiones suma la ampliación de la empresa Huevos León con casi 600.000 euros, al aportar esperanza laboral e inversora en el municipio. La compañía, situada en el top provincial del sector agroalimentario, continúa dando pasos firmes en la expansión de su negocio y apuesta por ampliar el complejo avícola integral que abrió hace una década en la localidad de Ferral del Bernesga, desde donde da empleo a más de un centenar de personas.

La empresa, asentada en una enorme parcela de 240.000 metros cuadrados, dispone de un centro cárnico de casi 11.000 en esta zona de San Andrés, pero necesita más espacio tanto en la sala de máquinas como en la zona de recepción de las aves y en las oficinas. En concreto, casi 1.900 metros cuadrados más. Con una capacidad para gestionar desde esta localidad del tercer municipio de la provincia más de 4,9 millones de cabezas al año de aves y 12 toneladas de pienso a la hora, Huevos León puede incrementar esas cifras con la expansión que idea, ya que su actividad principal en la instalación industrial con la producción de carne despiezada y de productos semielaborados de ave y conejo, así como de huevos frescos y ovoproductos, presenta una demanda al alza. El centro posee un matadero con capacidad de producción de canales superior a las 53 toneladas al día, fábrica de piensos y selección de cereales, centro logístico de productos avícolas y derivados.