Los 106.000 leoneses más ricos

Sólo 106.427 leoneses (entre los que rinden cuentas con Hacienda a través del IRPF) viven con rentas por encima de la media provincial, frente a los más ded 176.000 cuyos ingresos declarados con más bajos. Y esos con más posibles se agrupan en apenas cinco municipios: Sariegos, que sigue siendo el ayuntamiento con la renta media más elevada de la provincia, León, Valdefresno, Villaquilambre y Congosto. Ponferrada, Villablino y Onzonilla están, junto con Garrafe de Torío y Cuadros, en la lista de los diez municipios con la renta media más alta de la provincia; mientras que a la cola de los ingresos declarados está Bustillo del Páramo, seguida de Valderas, Valdepolo, Santa Marina del Rey, Carrizo, Mansilla de las Mulas, Toral de los Vados, Santa Elena de Jamuz, Boñar y Sahagún.

Son los resultados de la renta por municipios que publica anualmente la Agencia Tributaria, elaborada con las declaraciones de la renta de los ciudadanos. En el caso de León cumplen con este requisito tributario 282.701 personas, de los 446.446 habitantes censados en la provincia. La renta media provincial se situó en 2023 (el ejercicio publicado por Hacienda) en 27.838 euros.

Son casi 3.500 euros menos que la media nacional, que asciende a 31.333 euros. Y también por debajo del conjunto autonómico, donde la renta de los ciudadanos es de 28.311 euros.

A nivel nacional la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón se mantiene un año más como el municipio de mayor renta de España, con unos ingresos medios de 88.011 euros, un 3,15 % más que el año anterior. Le siguen el también madrileño Boadilla del Monte (70.869 euros, un 5,3 % más) y el barcelonés Sant Just Desvern (67.265 euros).

En el caso de León los habitantes de Sariegos declaran una renta media de algo más de 40.000 euros, en concreto 12.251 euros más al año que la media de los leoneses. En cambio en Bustillo del Páramo la renta media que se comunica a Hacienda es de poco más de 20.000 euros. La mitad que en el municipio donde los leoneses tienen más recursos económicos.

Llama la atención, por ejemplo, que algunos de los municipios más grandes de la provincia, y cercanos a la capital, tengan rentas por debajo de la media provincial. Es el caso de San Andrés del Rabanedo, donde los casi 20.000 declarantes, dos tercios de su población, tengan una renta media por debajo de los 27.000 euros anuales. También en Valverde de la Virgen, o Astorga y Bembibre.

Incluso en poblaciones fiscalmente tan prósperas como Villadangos del Páramo, con el polígono industrial más potente de la provincia, tiene una renta media por habitante de poco más de 26.000 euros. Muchos de los trabajadores de esas empresas, evidentemente, no tienen su domicilio ni sede fiscal en la localidad.

La Agencia Tributaria pupblicó ayer la estadística de los declarantes de IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes —excepto el País Vasco y Navarra, que no forman parte del régimen común—, un informe que ofrece una perspectiva integral de la renta personal bruta media en cada localidad. Madrid y Barcelona concentran la mayor parte de municipios con mayor renta, mientras en el otro extremo de la lista está Benamargosa (Málaga), con 13.831 euros de media.