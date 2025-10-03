El deporte vuelve a crecer otro curso en Sariegos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Sariegos mantiene firme este curso su compromiso con las escuelas deportivas, en todas sus versiones. El alcalde, Roberto Aller, y la concejala Araceli Robles recibieron en el Pabellón de Sariegos a una representación de los clubes que consiguen cada elevar el número de participantes en el deporte escolar y federado: Rodrigo Sampedro, Carlos López, Paula Serrano, Luis López, Christian Carrera, Luis Martín y Germán Aldonza explicaron los objetivos que se plantean para este curso en baloncesto, balonmano, gimnasia rítmica, bolo leonés, karate y en todas las modalidades que impulsa el Sport del Bernesga, con mención especial para el fútbol Entre los datos destacados de este año: bolos, con 15 menores y seis adultos; el karate que sigue creciendo y cuenta ya con 50 practicantes de entre 4 y 60 años; la gimnasia rítmica que este año contará con una internacional del Club Ritmo con la selección española dirigiendo a una docena de niñas o el balonmano, el fútbol y el baloncesto.