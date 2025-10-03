Diario de León

El deporte vuelve a crecer otro curso en Sariegos

Encuentro de Roberto Aller con los responsables de los diferentes deportes.

Encuentro de Roberto Aller con los responsables de los diferentes deportes.DL

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Sariegos mantiene firme este curso su compromiso con las escuelas deportivas, en todas sus versiones. El alcalde, Roberto Aller, y la concejala Araceli Robles recibieron en el Pabellón de Sariegos a una representación de los clubes que consiguen cada elevar el número de participantes en el deporte escolar y federado: Rodrigo Sampedro, Carlos López, Paula Serrano, Luis López, Christian Carrera, Luis Martín y Germán Aldonza explicaron los objetivos que se plantean para este curso en baloncesto, balonmano, gimnasia rítmica, bolo leonés, karate y en todas las modalidades que impulsa el Sport del Bernesga, con mención especial para el fútbol Entre los datos destacados de este año: bolos, con 15 menores y seis adultos; el karate que sigue creciendo y cuenta ya con 50 practicantes de entre 4 y 60 años; la gimnasia rítmica que este año contará con una internacional del Club Ritmo con la selección española dirigiendo a una docena de niñas o el balonmano, el fútbol y el baloncesto.

tracking