La DGT lo confirma: así serán los nuevos exámenes del carné de conducir en España

A partir del 1 de octubre de 2025, los aspirantes a obtener el permiso de conducir en España se enfrentan a un examen teórico renovado, según ha anunciado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Este cambio introduce preguntas sobre las nuevas señales de tráfico actualizadas en julio y prepara el terreno para una reforma más ambiciosa en 2026, que incluirá vídeos con situaciones reales de riesgo vial.

Desde este mes, el test teórico, que consta de 30 preguntas de opción múltiple con un máximo de tres errores permitidos, incorpora cuestiones sobre las señales actualizadas por la DGT. Entre ellas destaca la modernización de la señal de paso a nivel, que sustituye la antigua imagen de un tren de vapor por un diseño más actual, o la señal R-111, que prohíbe el acceso de vehículos agrícolas motorizados a ciertas vías.

También se han renovado las señales de pendientes pronunciadas, ahora con una flecha que indica la dirección de la inclinación, y se han añadido otras nuevas, como la señal S-991c, cuyo significado aún es poco conocido entre los conductores.

Estas modificaciones buscan mejorar la claridad en las carreteras y garantizar que los futuros conductores comprendan las normas de seguridad vial. Según la DGT, el objetivo es que los aspirantes no solo memoricen, sino que entiendan y apliquen las reglas en contextos reales.

Vídeos de riesgo en 2026

Mirando hacia el futuro, la DGT planea introducir un cambio significativo en el primer semestre de 2026: la incorporación de vídeos en el examen teórico. Estas grabaciones mostrarán situaciones reales de tráfico para evaluar la capacidad de los aspirantes para identificar y reaccionar ante riesgos.

Pere Navarro, director de la DGT, explicó en el programa El Intermedio que esta medida busca medir la percepción del riesgo de los futuros conductores, una práctica que ya ha dado resultados positivos en otros países.

Con estas reformas, la DGT pretende modernizar el proceso de obtención del permiso de conducir, alejándose de la memorización mecánica y promoviendo una comprensión más profunda de la seguridad vial. Las autoescuelas han tenido desde julio tres meses para actualizar sus materiales, por lo que los alumnos ya deben estar preparados para las nuevas preguntas. Este enfoque, combinado con la futura inclusión de vídeos, refleja el compromiso de la DGT por formar conductores mejor capacitados para las carreteras españolas.