Amenábar se mete en el bolsillo al público de León

Alejandro Amenabar, el célebre director de cine español, conocido por sus obras, ‘Tesis’, ‘Los otros’ o ‘Mar adentro’ y ganador de un Òscar, cautivó con su palabra a la joven audiencia del Data Fórum.

Amenábar ha protagonizado la última ponencia del programa, justo antes de la intervención de clausura.

El director ha sido entrevistado por la polifacética leonesa Beatriz Jarrín: “Cuando me llamaron, no entendía qué tenía que ver conmigo Data Fórum”, dijo el director.

Promociona estos días de su última cinta, ‘El Cautivo’, sobre Miguel de Cervantes. “ El cine es mi forma de huir del tedio. Y yo soy cautivo del público. Intento conectar, aunque sea por la vía emocional. Soy un enfermo de la responsabilidad”, dijo.

“Reinvindico a sus señorías que se traten en el Congreso con la mayor delicadeza porque eso se transmite a la sociedad y llega a la calle”, dijo mirando al ministro Félix Bolaños.

“Llevo 30 años viviendo con la crítica, sobre todo con la mala crítica y he aprendido a manejarlo”, reconoció. “ La primera escena de ‘Tesis’ la he vivido yo en realidad, el concepto de Internet de aquella época era diferente. La inteligencia artificial ahora es otra cosa”.

La IA “ va a abarcar a muchos ámbitos, también al cine y por supuesto es el futuro”, dijo. “ Va a obligar a reciclarse a la industria del cine”.

“Yo he sido testigo de discusiones políticas muy acaloradas en el parque mientras paseo a mi perro”, significó. “ A mí me pone estar frente a alguien que no piensa como yo”.

Amenabar se declara “poco amigo de las revoluciones, pero hay que dinamizar la justicia de este país”.