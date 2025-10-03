Siete estudiantes de León y Villablino estrenan el programa ‘Científic@s en prácticas’

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Instituto Claudio Sánchez Albornoz de León ciudad y la Fundación Sierra Pambley de Villablino acogieron este viernes el acto de entrega de las becas que el programa ‘Científic@s en prácticas’ otorga al alumnado participante en sus estancias de investigación. Se trata de la primera edición que se celebra en Castilla y León y se desarrolló íntegramente en la provincia leonesa con un total de siete estudiantes.

‘Científic@s en prácticas’, impulsado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, ofrece a estudiantes de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y programas de diversificación curricular procedentes de entornos desfavorecidos, la oportunidad de realizar estancias en grupos de investigación. Durante una semana, los jóvenes conviven con equipos científicos, conociendo de primera mano cómo se desarrolla la actividad investigadora.

En esta primera edición en Castilla y León participaron siete estudiantes de los IES Claudio Sánchez Albornoz de León y Valle de Laciana y Obispo Argüelles (Villablino). Tres de ellos realizaron su estancia en el Departamento de Sanidad Animal del Instituto de Ganadería de Montaña, mientras que cuatro alumnas participaron en la excavación arqueológica en la comarca de Laciana/Babia, dentro del proyecto Culturmonts del Instituto de Ciencias del Patrimoni.

En el acto de entrega de hoy, el alumnado leonés recibió un total de tres becas dotadas con 300 euros cada una. Los premios cayeron en un alumno del IES Claudio Sánchez Albornoz, un alumno del IES Obispo Argüelles y, de manera compartida, en dos alumnas del IES Valle de Laciana. Estas becas reconocen el esfuerzo y el aprovechamiento de la experiencia, evaluados a través de un resumen presentado por cada participante sobre lo aprendido durante su estancia.