Veranillo de San Miguel: cuándo es y qué predice la AEMET y Jorge Rey

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Parece que la sociedad española ya ha entrado en los días conocidos como el 'Veranillo de San Miguel'. Se trata de un episodio climático característico de la cultura popular, especialmente en la Peníncula Ibérica.

Es un período breve de tiempo agradable, seco y cálido que ocurre ocasionalmente en el hemisferio norte durante el otoño, poco después de la entrada de la estación.

Se caracteriza por un ascenso de las temperaturas a valores más típicos del verano, ofreciendo una especie de "último respiro estival".

En la cultura popular, se llama así porque suele coincidir con la festividad de San Miguel Arcángel, que se celebra el 29 de septiembre. También se le conoce como 'Veranillo del Membrillo', ya que coincide con la época de maduración de este fruto.

Es importante notar que no es un fenómeno meteorológico que esté garantizado, sino una tendencia que se da por la transición de estaciones, donde los días cálidos se intercalan con los frescos.

Según la AEMET y Jorge Rey, tradicionalmente, el 'Veranillo de San Miguel' se sitúa alrededor del 29 de septiembre. Las previsiones para este año 2025 indicaron que el episodio de temperaturas más cálidas comenzó a finales de septiembre.

Por ejemplo, se observó un ascenso de temperaturas a partir del 25 de septiembre y se mantuvieron las altas temperaturas en algunas zonas, incluso llegando a los 30 grados hasta los primeros días de octubre.

Por lo tanto, este año el Veranillo de San Miguel comenzó en la última semana de septiembre y se extendió hasta principios de octubre.