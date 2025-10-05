Espectáculo de drones: Lo de la tierra, pero en el cielo

Quince minutos antes de la hora de inicio ya se apagó toda la iluminación de la zona. Aún así, pronto se divisó que la respuesta del público iba a ser buena. Tienen tirón los fuegos artificiales y el sucedáneo habilitado en el programa, también.

Y eso que, aún así, el espectáculo no pudo resistirse a una versión híbrida con los aeroaparatos y algo de fuegos bien proprocionados y nada sonoros, si era eso lo que se perseguía. Las mascotas durmieron a gusto. Con frío si lo hicieron fuera del hogar, pero sin susto. San Isidoro, los carros leoneses, Las Cantaderas, las avellanas, la Colegiata de San Isidoro, el rosetón de la Catedral, el letrero de Viva León o el propio San Froilán fueron iluminando los cielos con lo mejor de la tierra en versión leonesa.

La leonesista se reservó para el final con cierta discreción. Sólo un diseño alzó la voz algo más que los demás. Un enorme ‘Solo León’ que se convirtió en ‘León solo’ por efecto de la coreografía, a los sones en la tímida megafonía del ‘Contentos de ser de aquí’. No hubo más alharacas. Que además la causa ya estaba ganada de antemano entre el público: «Ahora teníamos que cantar el ‘Himno a León’», propuso un infante. «¿Eso es lo que ponen antes del partido de la Cultural?», le respondió el de al lado, desde una cara de inocencia armada con gafas.

El escudo de León, que valía para el mensaje nacionalista y para el lado más académico de la noche, cerró la muestra. Diez minutos, porque cuando los drones comparecieron ya eran las 22.05 y a las 22.15 el asunto estaba finiquitado. La temperatura no estaba para muchos excesos. Noviembre avisa.