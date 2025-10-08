Adif ya no incluye las aceras y farolas en las obras del puente de Azorín

El paso del Carbosillo es uno de los veinte cruces sobre las vías que se reforzará.ramiro

Las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) parece que, finalmente, no tirarán por la borda los 200.000 euros invertidos recientemente por San Andrés del Rabanedo para habilitar las aceras y el carril-bici del puente de Azorín que reclamaban desde hace tres lustros los vecinos. Al menos, en la comunicación efectuada ayer por Adif ya sólo se habla de instalar nuevos sistemas de contención y vallas antivandálicas y no de 'pisar' el proyecto realizado por este municipio del alfoz, como le pidió el equipo de Gobierno el pasado mes de agosto. Queda por saber si el ente ferroviario «permuta» los 330.000 € que iba a destinar a esa actuación a otros puntos del municipio.

La obra se enmarca en un proyecto para renovar con 5,9 M€ una veintena de pasos en León capital, San Andrés y Cuadros.

Así, se renovará integralmente el paso rodado y peatonal de la avenida Fernández Ladreda, cuyo tablero se ampliará y ganará nuevas aceras e iluminación.

También los pasos superiores que permiten el acceso a las localidades de Villabalter, Azadinos (carretera LE-5506), Sariegos, Pobladura del Bernesga, Cuadros (calle El Apeadero), Cabanillas y La Seca de Alba (carretera LE-4514). Se actuará además sobre otros dos pasos para caminos de servicio y sobre una pasarela peatonal.

En cuanto a cruces inferiores, Adif renovará una decena, entre ellos, el peatonal y viario de la calle Paseo del Príncipe, dos en Lorenzana (el de la carretera CL-623 y el de la calle Corrillo) o el de Santibáñez.

En ellos realizarán desbroces y limpieza, reparación de estribos y sillares, impermeabilización de tableros, señalar gálibos, barandillas, muretes y drenaje.