Herida una mujer tras un choque en la avenida de Palencia

Una mujer ha resultado herida tras un accidente de tráfico en León, a las 09.24 horas.

Los hechos ocurrieron en la avenida de Palencia, en el cruce con la calle Sancho el Gordo. Fue una colisión por alcance entre dos turismos. La víctima es una mujer de 45 años herida, con dolor en el cuello.

El 112 dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.